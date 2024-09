Andrés Matonte, el polémico árbitro que dirigirá la revancha de Colo Colo vs River Plate en Copa Libertadores

23 de Septiembre de 2024

El juez uruguayo perjudicó a Chile en la derrota ante Argentina en Copa América. Además, el Cacique tiene un negativo historial siendo dirigido por Matonte.

Compartir

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó a los árbitros que dirigirán la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde aparece un viejo conocido para el duelo entre Colo Colo y River Plate en Buenos Aires.

Se trata del uruguayo de 36 años, Andrés Matonte, un polémico réferi que no tiene gratos recuerdos para los chilenos. De hecho, el último antecedente no es tan lejano, puesto que es recordado por su desempeño en la derrota de La Roja ante Argentina en Copa América, donde no cobró un penal sobre Víctor Dávila ni expulsó a Rodrigo de Paul por un planchazo contra Gabriel Suazo.

El historial de Andrés Matonte dirigiendo a Colo Colo en Copa Libertadores

Con respecto a su historial dirigiendo a Colo Colo en Copa Libertadores, se pueden extraer datos no tan alentadores, ya que el Cacique no registra victorias. El primer duelo que Matonte estuvo como juez del cuadro albo terminó con derrota por 4-0 a manos de River Plate en la fase de grupos de la edición de 2022 del certamen continental.

Mientras que el segundo partido en el que aplicó el reglamento fue durante esta campaña, en el partido de Colo Colo y Godoy Cruz en la fase 2, cuyo duelo finalizó en un empate 0-0, que le permitió a los dirigidos por Jorge Almirón avanzar a la siguiente ronda.

Para la vuelta de los cuartos de final entre Colo Colo y River Plate, el juez uruguayo estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Carlos Barreiro (guardalíneas), y José Burgos (cuarto árbitro). El VAR estará a cargo del también charrúa Leodán González.

Revisa quiénes serán los encargados de impartir justicia en los partidos de vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores:

CONMEBOL.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs River Plate por Copa Libertadores?

La revancha por la ronda de los ocho mejores de América entre River Plate y Colo Colo será este martes 24 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Más Monumental, en Buenos Aires.