Charles Aránguiz contra Gareca: “Si dijo que alguien no le contestó, no me metan a mí”

Actualizado el 20 de Octubre de 2024

El volante respondió a los rumores instalados por el propio DT respecto a su marginación de la Roja.

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, también quiso sumarse a la polémica que instaló Ricardo Gareca respecto a jugadores que no habrían respondido a su llamado a la Selección en la pasada fecha doble de las eliminatorias.

Al respecto, uno de los nombres que surgió fue el de Aránguiz, ya que en su arribo a la Roja, Gareca aseveró que el jugador le habría expresado su deseo de no ser parte de su proceso, por lo que se especulaba que nuevamente no quiso sumarse a sus trabajos.

Ante esta situación, el propio mediocampista de la U despejó los rumores en TNT Sports, dejando en claro que “no hablé con él, hablé con su círculo, pero fue hace seis meses, hace nueve o diez partidos que no estoy”.

“Entonces si alguien no contestó en estos momentos, que no me metan a mí en eso, porque yo no he tenido más comunicación con él”, puntualizó Charles Aránguiz.

Junto con ello, tuvo palabras para su desempeño ante la UC, donde fue una de las figuras al anotar el empate con un certero cabezazo a boca de jarro.

“No sé si nos costó, Católica hizo un buen trabajo en el primer tiempo, nos cortó las lineas de pase, en el segundo tiempo ajustamos, recuperamos la pelota, avanzamos más en el campo y de a poco fuimos ganando terreno. Creo que marcamos en el momento justo”.

Además, Charles Aránguiz recalcó que “fue mi primer gol, estoy feliz por eso y porque ganamos, es lo importante, hicimos un buen segundo tiempo, hicimos nuestro trabajo, ahora a descansar, autocrítica y vamos a enfrentar los partidos que quedan”.