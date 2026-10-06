Presupuesto 2027: qué áreas sufren los mayores recortes y cuáles son las que aumentan sus recursos

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 comenzó su tramitación en el Congreso y deberá ser despachado antes del 30 de noviembre.

Esta semana, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que contempla un incremento del gasto público de 1,5%.

La propuesta incluye recursos por más de US $11.382 millones, considera varios ajustes y un endeudamiento de hasta US $25 mil millones.

Bajo este contexto, se ha puesto el foco en los ministerios en los que habrán recortes y también en las áreas que tendrán un aumento de recursos.

Las áreas que tendrán aumento de recursos

Defensa Nacional registra un alza de 10,2%, pasando de $2,25 billones a $2,48 billones. El presupuesto en Seguridad crecerá un 9,1% en comparación con 2026. El proyecto de ley también considera un incremento de 8,1% en el área de Crecimiento, Trabajo y Reconstrucción.

En tanto, el Ministerio de Vivienda (Minvu) aumentará un 5,8%, cuya cifra fue abordada por el ministro Iván Poduje, quien aseveró que le “fue bien, pero no tan bien”, añadiendo que “uno aprende a bajar la expectativa en esta pega”.

En cuanto a Salud y Educación, tendrán un incremento de 4,7% y 3,9%, respectivamente.

Dónde habrán recortes presupuestarios en 2027

Por otro lado, dentro de las reducciones presupuestarias destaca el escenario de los gobiernos regionales, cuyos recursos caerán un 5,1% para el próximo año. Esto ha generado la molestia y preocupación de las autoridades, que este lunes sostuvieron una tensa reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Uno de los ministerios más golpeados es el de Cultura, ya que sus recursos tendrán una disminución de 10,1%. En Ciencias también habrá una baja: su presupuesto se reducirá en 7,4%.

Respecto a los recortes que más han hecho ruido en el mundo político se encuentra el financiamiento para Liceos Bicentenario, el cual se reducirá en 46,7%.

Dentro de las partidas con una mayor disminución también aparece el programa de Mejoramiento de Bibliotecas, que tendrá un recorte de 57,9%. Otro de los programas es el de Asentamientos Precarios, cuyo presupuesto baja en 48,5%.

No obstante, uno de los puntos que más ha causado controversia es la situación del programa Yo Elijo mi PC, que no continuará el próximo año debido a que quedó con un presupuesto de $0.

El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, conocido como Ley Cholito, también presenta una significativa reducción. Se trata de una baja de 86%, por lo que sus recursos pasarán de $3.634 millones en 2026 a $514 millones en 2027

Ahora, comenzará la tramitación del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en el Congreso, que tiene 60 días desde que recibe la iniciativa para revisarlo y despacharlo. La fecha del vencimiento del plazo constitucional es el 29 de noviembre.