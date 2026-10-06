Presupuesto 2027: el control de daños de La Moneda ante controversia por recorte del gasto social

La revisión de 632 programas en 23 ministerios para reasignar recursos tiene como principales damnificadas las partidas de Prodemu, la Ley Cholito y Becas Chile que pierden fondos. En el oficialismo conviven quienes piden ajustes y quienes defienden el diseño del Ejecutivo.

“Es muy fácil lanzar algo y decir quieren recortar los derechos sociales”. Con esa frase, el presidente José Antonio Kast salió este martes a defender la revisión de programas, piedra angular que sustenta su primer Presupuesto y que ha generado reparos no sólo de la oposición, sino también de parlamentarios de oficialistas.

En la inauguración del XIV Summit País Digital 2026, el mandatario agregó que lo que busca el Gobierno es “que los recursos que tiene Chile lleguen de verdad a las personas más vulnerables y sean programas que sirvan para sacar a Chile adelante”.

Y abordó el recorte más controvertido hasta ahora, el fin del programa Yo Elijo mi PC: “Es muy fácil decir que este programa es fundamental porque esto, lo otro. Pero veamos cuál ha sido la utilidad de cada programa. Veamos dónde invertir mejor”.

Durante la campaña, Kast debió responder una y otra vez por el posible impacto en derechos sociales de su compromiso de recortar US$6.000 millones de gasto fiscal. Su primer Presupuesto pone ese compromiso a prueba.

El proyecto crece 1,5% respecto de este año y, según el Gobierno, se revisaron 632 programas en 23 ministerios para reasignar recursos. La instrucción de Hacienda, encabezada por Jorge Quiroz, fue recortar programas mal evaluados por la Dipres. Pese a representar beneficios directos, muchos de ellos no tendrían un rédito social significativo y, en algunos casos, este sería nulo.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió esa lógica en el caso de los computadores. Aunque reconoció que las críticas son legítimas, sostuvo que las evaluaciones disponibles muestran que el programa no ha tenido impacto en los objetivos de aprendizaje que declara.

Los otros recortes

Los ajustes no se limitan a Educación que también verá reducido los recursos para los Liceos Bicentenario que caen 45%. Otras partidas también encendieron alertas en la oposición y en el PDG.

Una de ellas es Prodemu. La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer fue creada en 1990 como institución de derecho privado sin fines de lucro dedicada a la capacitación y el empoderamiento de mujeres, con programas como Mujeres Rurales, que ejecuta junto a Indap.

La institución dependía de la Presidencia y era presidida por la Primera Dama, pero en 2022 dejó la órbita de la Coordinación Sociocultural para quedar con una presidencia definida por la ministra de la Mujer.

El proyecto de Presupuesto la financia solo hasta el 31 de marzo de 2027, fecha en que debe cesar su funcionamiento, y contempla recursos para su liquidación.

La ministra Judith Marín explicó que la fundación arrastra una deuda cercana a $3 mil millones y que gran parte de su presupuesto se destina a remuneraciones y arriendos, y calificó el daño como “irremontable”. Responsabilizó a la administración anterior, en particular a la decisión de Irina Karamanos de traspasar la fundación desde el gabinete de la Primera Dama.

Marín añadió que, por ser una fundación privada, la decisión final corresponde a su directorio, del que ella forma parte.

También verán reducidos sus recursos la Ley Cholito, Becas Chile y la Ley Ricarte Soto.

El programa de tenencia responsable de mascotas, que da sustento a la Ley Cholito, cae 86%, de $3.634 millones a $514 millones, aunque la Subdere afirma que hay proyectos adjudicados por cerca de $3 mil millones que seguirán ejecutándose en 2027.

Becas Chile contará con cerca de $2.000 millones menos, dentro de una baja de 7,4% en Ciencia.

En el caso de la Ley Ricarte Soto, la bancada del PDG advirtió una reducción de $28.208 millones contemplada para 2027.

El desafío de cuadrar al oficialismo

Para el Ejecutivo sigue siendo un desafío alinear a las fuerzas propias en el recorte del gasto social. Pese a que el Presidente defendió la descontinuación de Yo Elijo mi PC, este martes el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), reiteró el llamado al ministro Quiroz a dar pie atrás.

“El presupuesto es un presupuesto difícil de diseñar porque la deuda venía creciendo más rápido que el crecimiento. Va a haber que apretar los dientes, va a haber que reducir algunas partidas. Ahora, en esas partidas, evidentemente hay que ir primero a las prioridades ciudadanas y a las prioridades que se ha fijado el gobierno en el programa de gobierno. Yo creo que (el recorte) en Yo Elijo mi PC, por ejemplo, es un error”, sostuvo el presidente de la Cámara Baja.

Y contradijo la explicación que ha dado La Moneda para justificar el ajuste: “Hoy día un computador no es un lujo, es tan básico como un cuaderno y un lápiz. Por lo tanto, en ese tipo de cosas yo no ahorraría. Le estamos pidiendo al ministro de Hacienda que lo reponga”, sostuvo Alessandri en Radio Infinita.

El tema también abrió una discusión sobre las diferencias al interior del oficialismo y cómo abordar las diversas aproximaciones a los recortes.

El diputado Stephan Schubert (REP) aseguró a EL DÍNAMO que “es perfectamente legítimo que dentro del oficialismo existan diferencias respecto de algunas partidas. Este no es el presupuesto de un partido, es el Presupuesto del Gobierno, y justamente el Congreso está para revisarlo, discutirlo y eventualmente perfeccionarlo”

“Eso no significa que tengamos que convertir cada diferencia en un conflicto político. Nuestro deber como oficialistas es ayudar a que el Gobierno tenga éxito y, al mismo tiempo, ejercer responsablemente nuestro rol parlamentario. Si Chile Vamos tiene reparos, hay que conversarlos con el ministro Quiroz y buscar acuerdos, pero siempre entendiendo que el objetivo final es sacar adelante un presupuesto responsable que responda a las prioridades del país”, acotó.

Este martes se presenta en la Comisión Especial Mixta el Informe de Finanzas Públicas, paso previo al trabajo de las subcomisiones de presupuesto, donde el Gobierno deberá mostrar si el control de daños basta para ordenar a su propio sector.