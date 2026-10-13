El optimismo del biministro Mas para la economía pese a rebaja en proyección de crecimiento del FMI

El FMI redujo la proyección de crecimiento económico de Chile y la dejó entre las más bajas de Sudamérica. Ante esto, el ministro apuntó al 2027 para mejorar las cifras.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el escenario económico de Chile, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujera considerablemente su proyección de crecimiento a 0,6%, frente al 1,8% que el organismo estimaba en julio.

Bajo este contexto, el secretario de Estado apuntó a que en 2027 se prevé una mejora en las cifras. “Efectivamente nosotros teníamos unas proyecciones y esas proyecciones han ido cambiando por distintos motivos. Este en definitiva va a ser el año en que ordenamos la economía, en que pagamos las cuentas y el próximo año, el 2027, será el año del crecimiento y el empleo”, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Estamos viendo con perspectiva un crecimiento de más del 3% y estamos viendo que la inversión también va por sobre el 7% y eso también se condice con todos los índices de entrada de proyectos a evaluación ambiental. Así que estamos muy confiados con lo que va a pasar del próximo año en adelante”.

La nueva estimación del FMI está en línea con la última proyección que dio del Ministerio de Hacienda respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI). En cuanto al 2027, el organismo internacional mantuvo en 2,6% su proyección de crecimiento del PIB chileno.

Sobre el desempeño del PBI de nuestro país para el presente año, este se sitúa muy por debajo del 2,3% que se proyecta para América Latina y el Caribe. De hecho, en Sudamérica solamente supera a Bolivia, que tiene la estimación más baja, con una contracción de 3%.