Nicolás Grau y desplome de crecimiento: “Nunca tuvimos una economía que decrezca sin una crisis mundial”

“La economía decreció en la crisis asiática, en la crisis subprime y en el Covid, pero nunca hemos tenido una economía que crezca negativo o decrezca en un contexto en que el mundo no está decreciendo y las economías similares a Chile tampoco le están pasando eso”, expresó Grau.

AGENCIA UNO

Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda, se refirió al desplome que ha experimentado la economía nacional en los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast, apuntando que Chile hasta ahora no había visto un decrecimiento sin tener a la vista una crisis mundial.

En entrevista con radio Cooperativa, el otrora secretario de Estado expresó que “estamos en una situación bastante excepcional. Chile, si termina en un crecimiento negativo este año, que es una situación probable, sería la primera vez, al menos desde el 90, que la economía decrece en un año sin una crisis mundial mediante. La economía decreció en la crisis asiática, en la crisis subprime y en el Covid, pero nunca hemos tenido una economía que crezca negativo o decrezca en un contexto en que el mundo no está decreciendo y las economías similares a Chile tampoco le están pasando eso”.

“Por ende, eso significa que las razones tienen que ser principalmente idiosincráticas, tienen que ser de lo que está ocurriendo en nuestra economía”, planteó Nicolás Grau.

El ex ministro de Hacienda detalló que “fue una combinación de factores, que no todos tienen que ver con el gobierno, en enero y febrero hubo shocks puntuales de la minería y la pesca, que implicaron que esos meses estuvieran más bajos, pero desde marzo en adelante se tomaron un conjunto de decisiones macroeconómicas que lo que hicieron fue ampliar muy negativamente lo que estaba ocurriendo a nivel internacional”.

Sus palabras fueron compartidas por el ex subsecretario de la cartera, Alejandro Micco, quien sostuvo que “los datos son bien desalentadores (…) estamos con un nivel de perspectivas económicas de la gente -tanto de los consumidores como de los empresarios- muy baja, creo que estamos en un círculo vicioso en el cual las perspectivas negativas que existen hoy día están generando esta profecía autocumplida de poco crecimiento”.

“Es un tema súper importante tratar de salir de esta situación de pesimismo, tomando en cuenta que la situación mundial no es tan mala. De hecho, las perspectivas de crecimiento que tenemos a esta altura del año para el mundo son mejores que las que teníamos a comienzos del año, lo mismo para el precio del cobre”, recordó Micco.