Eyzaguirre y manejo económico de Jorge Quiroz: “Se ha equivocado completa y totalmente”

Una postura similar planteó el ex canciller Ignacio Walker, quien precisó que “2026 no va a ser el año uno del gobierno, sino que va a ser el año cero del gobierno. En materia de crecimiento es literal, no es metafórico”.

AGENCIA UNO

Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda, lanzó duras críticas al manejo económico del actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, aseverando que “se ha equivocado completa y totalmente”.

En entrevista con radio Cooperativa, Eyzaguirre planteó que “yo creo que el ministro Quiroz se ha equivocado completa y totalmente (…) es el que maneja la macroeconomía de corto plazo”.

“Lo vengo diciendo desde el año pasado, cuando tienes un shock estanflacionario por lo que está ocurriendo en Irán, que significa un perjuicio para los consumidores, porque los precios están más altos, porque la política monetaria tiene que ser dura, le sumas a eso una política fiscal, los seis mil millones de recortes, haces una megarreforma, que dudo que va a recuperar la inversión y no mueve la aguja, está escrito que la economía se te va a ir para abajo”, argumentó el economista.

Una postura similar planteó el ex canciller Ignacio Walker, quien precisó que “2026 no va a ser el año uno del gobierno, sino que va a ser el año cero del gobierno. En materia de crecimiento es literal, no es metafórico, cero por ciento, algunos dicen 0,2, otros 0,5 o 0,7, y en lo de seguridad, que son los dos pilares por los que fue escogido este gobierno estamos más al debe que al haber”.

“Con una diferencia, que en materia de crecimiento, para bien o para mal, hay un diseño, hay un ministro empoderado que se llama Jorge Quiroz, que es el ministro de Hacienda y que se la ha jugado con una cifra (…) ha dicho que aspiran a que exista, en el último año del gobierno, un 4 por ciento de crecimiento y un 6,5 por ciento de desempleo, que es una meta muy ambiciosa”, puntualizó Walker.