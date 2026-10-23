Reconocida sanguchería de Santiago anuncia su cierre y apunta al deterioro de Barrio Bellavista

El local abrió en 2009 con una propuesta basada en recetas tradicionales chilenas y atribuyó parte de su declive al impacto del estallido social, la pandemia y el deterioro del barrio.

La sanguchería Ciudad Vieja, reconocida por su propuesta de sánguches con recetas tradicionales chilenas, anunció el cierre de sus puertas tras 17 años de historia en el Barrio Bellavista, en Providencia.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el establecimiento lamentó la decisión y recordó el camino recorrido desde su apertura en 2009.

“Después de 17 años, nos toca cerrar las puertas de Ciudad Vieja. Y nos duele profundamente hacerlo”, expresó el local en su cuenta de Instagram, donde compartió una despedida dirigida a sus clientes, trabajadores y amigos.

Pese a esos años de crecimiento, el escenario comenzó a cambiar con el estallido social y la pandemia, acontecimientos que impactaron la actividad comercial del sector. Desde Ciudad Vieja también apuntaron al deterioro progresivo de Barrio Bellavista y cuestionaron la falta de medidas sostenidas para recuperar el entorno.

En ese contexto, el establecimiento lamentó los cambios que ha experimentado la capital y advirtió sobre la pérdida de espacios tradicionales. “Santiago está perdiendo identidad y patrimonio”, señalaron, junto con expresar su preocupación por el desplazamiento de la vida de barrio hacia un modelo que compararon con el de un patio de comidas.

Debido a lo anterior, el local agradeció a quienes formaron parte de sus 17 años de funcionamiento y, aunque confirmó su cierre, dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso. “Esperamos que este no sea el final de Ciudad Vieja”.