La Moneda culpa a Boric por pedido para aumentar deuda fiscal en USD 6.200 millones

Jorge Quiroz, por su parte, reconoció no saber las razones para no informar esta medida en la Cuenta Pública 2026.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, ministro vocero de Gobierno e Interior, salió a explicar las razones de La Moneda para buscar incrementar el límite de la deuda fiscal en la Ley de Presupuesto 2026 en USD 6.200 millones.

En entrevista con radio Agricultura, Alvarado planteó que “es una decisión y una medida que jamás habíamos pensado que tenemos que hacerla. Yo creo que ningún ministro de Hacienda queda contento cuando tiene que ir al Congreso a pedir que le autoricen endeudar al país, sobre todo con los niveles de deuda actuales”.

En esta línea, apuntó a la administración de Gabriel Boric por esta decisión: “Pero ¿Por qué pasa eso? Porque el presupuesto que nosotros recibimos estaba desfinanciado, estaba con estimaciones de ingresos superiores a los reales, y estaba con compromisos de gasto muy superiores a lo que se señalaba en la Ley de Presupuesto. Entonces, si tú tienes menos ingresos y más gastos, tienes que cubrir esa diferencia”.

Ante esto, Alvarado apuntó que “tenemos que recurrir al Congreso, porque la Ley de Presupuesto autoriza un monto anual del máximo. Y como las estimaciones no cuadraban y la caja fiscal era baja, no queda otro camino que ir al mismo Congreso y decirles, mire, lo que ustedes aprobaron no se ajustaba a la realidad, y para alcanzar ingresos con gastos comprometidos necesitamos estos recursos adicionales“.

“Gran parte del endeudamiento autorizado se cursó antes que asumiera el gobierno. Y yo quiero recordar, a modo de ejemplo, una de las últimas leyes de discusión pública fue la Ley de Reajuste (…) Pero la mitad de ese reajuste, más de 800 millones de dólares, no estaba financiado”, argumentó.

La Moneda pone urgencia a proyecto para aumentar deuda fiscal

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, indicó que se puso urgencia al proyecto para el límite de deuda fiscal se incremente en USD 6.200 millones y reiteró la postura sobre apuntar a la responsabilidad de Gabriel Boric por esta medida.

“Teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4% que excede el 1,5% que se hizo en la ley de Presupuestos el año pasado. Esa diferencia más el efecto del tipo de cambio (…) nos deja una necesidad de US$4.700 millones”, aseveró el titular de Hacienda, quien reconoció no saber las razones para dejar de lado este anuncio en la Cuenta Pública 2026.

Quiroz recalcó que “si solo pidiéramos eso continuaríamos postergando exigencias y pagos que se deben pagar a proveedores del Estado, muchos de ellos pymes. Son parte de las obligaciones y exigencias del Estado. Hemos agregado a ese número un monto mínimo que estimamos de capital de trabajo para poder ir cumpliendo con esas obligaciones que asciende a US$1.500 millones y eso suma US$6.200 millones”.