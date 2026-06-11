“Es un líder” y llamados “al silencio”: controversia por nueva reaparición de Boric por deuda fiscal

AGENCIA UNO

El expresidente Gabriel Boric se ha visto muy activo en redes sociales en la última semana, ya que a sus cuestionamientos a los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) en X, ahora compartió un gráfico que muestra el crecimiento de la deuda fiscal y las proyecciones para 2030.

A través de su cuenta de Instagram, el otrora mandatario publicó un gráfico del centro de pensamiento Fábrica Chile, cercano al Partido Liberal, sobre el aumento de la deuda pública bruta desde 2006, bajo el primer mandato de Michelle Bachelet, hasta 2030, cuando José Antonio Kast deje el poder.

La imagen muestra que el déficit fiscal subió 3,7% bajo el gobierno de Boric, el nivel más bajo desde 2006, y llegó a 41,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en la administración de Kast se ubicará en 46,5%.

Frente a esta nueva aparición el exjefe de Estado, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), lo instó “al silencio”.

“Muchas de las cosas que estamos intentando solucionar son problemas que dejó su administración en las arcas fiscales, en la situación de la criminalidad del país, y estamos tratando con mucha fuerza de solucionarlos”, expresó el parlamentario a radio Cooperativa.

Sin embargo, su par Marcos Barraza (PC) defendió que Boric de cuenta de su postura, dejando en claro que “es sujeto político, un líder y tiene las competencias y las capacidades para pronunciarse sobre materias que son de interés ciudadano y de preocupación pública. Es una polémica falsa”.