Récord de exportaciones impulsa el mayor superávit comercial de la historia de Chile

Las exportaciones superaron por primera vez los US$ 90 mil millones, alcanzando los US$ 93.837 millones en los nueve meses del año (+18,5%).

AGENCIA UNO

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) informó que el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 166.985 millones, lo que representa un incremento del 12,9% respecto con el mismo período del año anterior.

Esto marca un récord en términos de balanza comercial, ya que se registró un superávit histórico de US$ 25.721 millones, superando por US$ 10.512 millones al dato de los nueve meses del año anterior.

Con esto se supera el anterior récord establecido 2007, cuando se alcanzaron los US$ 20.373 millones.

Las exportaciones de bienes crecieron 18,5% y alcanzaron un récord de US$ 93.837 millones, con lo que superaron por primera vez los US$ 90 mil millones en un período enero-septiembre.

Si se observa solo septiembre, los envíos sumaron US$ 10.584 millones, 14,1% más que en igual mes de 2025 (+US$ 1.306 millones) y el mayor nivel para este mes desde que existen registros.

“El récord de nuestras exportaciones y el mayor superávit histórico son señales positivas para Chile. El comercio exterior es un motor de nuestra economía, pues abre oportunidades para las empresas, impulsa la actividad productiva y contribuye a generar más inversión y empleo. En definitiva, fortalecer nuestra inserción internacional es también contribuir al crecimiento y al desarrollo del país”, declaró Paula Estévez, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales.

En términos de destinos de las exportaciones de bienes generales, China se mantuvo como el principal comprador, con US$ 31.089 millones (+9%) y una participación de 33,1% en el total de las ventas nacionales al extranjero, destacando productos como el litio, hierro, molibdeno, metanol, oro, salmónidos refrigerados, carne bovina, jibias, avellanas y paltas.

Estados Unidos fue el segundo, con US$ 15.967 millones (+21,3%) representando el 17% de los envíos nacionales y destacando productos como los cátodos de cobre, ferromolibdeno, salmónidos, carbonato de litio, renio, kiwis, jugos de frutas, manzanas y celulosa, entre otros.