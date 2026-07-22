Exportaciones lácteas de Chile alcanzan su mayor nivel en 2025 y superan los USD 324 millones

La leche en polvo lideró el alza con un incremento de 90% en valor, mientras Brasil duplicó con creces sus compras de productos lácteos chilenos gracias a cambios en las cuotas de importación.

Las exportaciones de productos lácteos chilenos sumaron US$324,2 millones en 2025, un alza de 24,1% respecto de los US$260 millones registrados en 2024 y el monto más alto en la historia del sector. En volumen, los envíos superaron los 491 millones de litros equivalentes, 29% más que el año anterior y también un récord histórico.

La cifra fue entregada el Centro de Información Láctea (CIL), instancia conformada por el Consorcio Lechero, Fedeleche y Exporlac, con el respaldo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). Guillermo Iturrieta, presidente de Exporlac, matiza el resultado: pese al registro, el sector sigue siendo teniendo un importante margen de mejora con miras a los próximos años.

“Son las exportaciones más altas de la historia, pero el gran significado es que el crecimiento es sostenido en el tiempo, y registramos una de las más altas tasas entre los exportadores de alimentos”, explica el dirigente gremial. Las cifras de 2026, de acuerdo al

Las exportaciones lácteas representaron 1,3% de los envíos de alimentos de Chile y 0,3% de las exportaciones totales del país, que en 2025 sumaron US$107.004 millones.

El resultado se explica por una combinación de factores. Entre 2021 y 2025 el volumen exportado creció 86,7% acumulado, de 263 a 491 millones de litros equivalentes, un ritmo sostenido que contrasta con la volatilidad típica de otros sectores exportadores chilenos. En ese periodo la industria también amplió su base de destinos: los productos lácteos llegaron a 40 mercados en 2025, y los diez principales concentraron menos del 85% del valor total exportado.

La diversificación también se dio en la geografía de los envíos. Además de los cinco mercados principales, en 2025 surgieron destinos no tradicionales para la oferta láctea chilena: el Líbano en leche en polvo; Túnez, Australia, Hong Kong y Marruecos en mantequilla; y Bangladesh y Egipto en preparados alimenticios infantiles.

Crecen envíos de leche en polvo

El producto que más creció en 2025 fue la leche en polvo, con ventas por US$101,8 millones, un alza de 90% respecto de 2024 y una participación de 31,4% del total exportado por el sector. Estos resultados, sin embargo, no es celebrado sin matices al interior de la industria. “Este año la leche en polvo fue el producto más importante, lo que no necesariamente es una buena noticia, porque no es precisamente un producto de valor agregado”, detalla Iturrieta.

No todo el crecimiento fue en productos de bajo margen. La grasa butírica (insumo industrial pero de alto precio) aumentó 107% en valor, y la mantequilla, 72%. El queso, por su parte, creció 38% y alcanzó los US$55 millones, con México como comprador del 81% de ese total. “Igual tenemos crecimiento en los productos de valor agregado: la grasa butírica, pese a ser un producto industrial, es de alto valor, y la mantequilla también sigue subiendo”, agrega el dirigente.

El caso de mayor crecimiento porcentual en 2025 fue Brasil, que multiplicó sus compras de lácteos chilenos en 130%, de US$20,7 a US$47,6 millones, impulsado casi enteramente por la leche en polvo. Detrás de esa cifra hay un mecanismo comercial específico, más que un cambio estructural de consumo, advirtió Guillermo Iturrieta.

“Brasil es treinta veces nuestro tamaño y es un mercado regularmente deficitario, por lo que importa mucha leche en polvo. La compra donde tiene espacios de comercio preferente, principalmente desde Argentina y Uruguay vía Mercosur, pero con cuotas; cuando esas cuotas se acaban, Brasil vuelca la mirada hacia Chile y quedamos en igualdad de condiciones para exportar”.

A eso se sumaron cambios en los protocolos sanitarios entre ambos países, que según el dirigente se han vuelto más expeditos y menos presenciales, facilitando el intercambio. El resultado fue una ventana de oportunidad que el sector aprovechó como proveedor alternativo, añadió el representante de Exporlac.

México, en tanto, retomó el primer lugar entre los destinos de exportación con US$64,3 millones, un alza de 59% explicada principalmente por el queso gouda. Junto con Estados Unidos –que creció 6%, hasta US$62,8 millones, liderado por la leche condensada–, ambos países concentran los patrones de consumo más estables del sector: quesos en México, leche condensada en Estados Unidos y leche en polvo en Sudamérica.

Pese al récord exportador, Chile siguió siendo deficitario en su comercio de productos lácteos: en 2025 el país importó US$468,1 millones en lácteos, 261,4 millones de litros equivalentes más de lo que exportó. La brecha, sin embargo, se redujo con fuerza frente a los 411,7 millones de litros de déficit de 2024, gracias a una combinación de mayores exportaciones y una leve caída en las compras externas.