Litio y alimentos impulsan exportaciones récord por más de USD 60.000 millones en el primer semestre

En materia de destinos, China se mantuvo como el principal mercado (33,9%), seguido por Estados Unidos (16,7%), Japón (8,3%) y Corea del Sur (3,9%).

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales destacó que el intercambio comercial de Chile alcanzó USD 106.498 millones en el primer semestre de 2026, con un crecimiento de 9,6% respecto de igual período de 2025.

El organismo recalcó que en este periodo se alcanzó un nuevo hito, ya que las exportaciones superaron los USD 60.354 millones, lo que representa un incremento del 14,2% frente al primer semestre del año pasado, récord nunca antes alcanzado.

Los envíos en junio también marcan cifras récord, sumando US$ 10.789 millones, un aumento de 25,1% respecto del mismo mes de 2025.

Del total exportado, la minería representa el 61,1%, con US$ 36.888 millones (+20,4%), donde el cobre totalizó retornos por US$ 30.236 millones (+11,5%), lo que lo llevó a representar el 50,1% del total de las exportaciones del país.

Por su parte, el litio acumuló exportaciones por US$ 3.218 millones, superando en un 34,4% el total exportado durante todo 2025.

Por otro lado, las exportaciones no mineras sumaron US$ 23.466 millones (+5,6%). La industria de los alimentos alcanzó un máximo histórico, con US$ 7.121 millones (+4,2%), impulsada por mayores envíos de salmones y truchas en sus distintos formatos, frutas congeladas, mejillones en conserva y carne de bovinos y ovinos. Las exportaciones de maquinarias y equipos crecieron un 17,6%, mientras los vinos cayeron en 8,9% y el sector forestal en 12%.

A esto se suman las exportaciones de servicios, extendiendo el crecimiento sostenido que se inició en 2023, alcanzando US$ 1.843 millones, un alza de 17,2% comparado mismo periodo del año anterior. Los principales rubros fueron el mantenimiento y reparación de aeronaves, el suministro de alojamiento web, las asesorías de marketing y el apoyo técnico en computación e informática.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, declaró que “en un escenario económico internacional desafiante, superar por primera vez los US$60 mil millones en exportaciones durante un primer semestre es una muy buena noticia para Chile. Este récord refleja la solidez de nuestra oferta exportadora y confirma que el trabajo por abrir, diversificar y profundizar mercados está ampliando las oportunidades para nuestros exportadores”.

Envíos a India se duplican

En materia de destinos, China se mantuvo como el principal mercado (33,9%), seguido por Estados Unidos (16,7%), Japón (8,3%) y Corea del Sur (3,9%).

El Top 5 lo completa India, que cerró el semestre como el mercado con mayor crecimiento y retornos por US$ 2.871 millones y un alza de 109% respecto de igual período de 2025. Este resultado fue impulsado por mayores exportaciones de cobre, oro, yodo, manzanas frescas, nueces, semillas, avena e hidróxido y carbonato de litio.

Otros destinos con alzas relevantes fueron Suiza (+US$ 749 millones), Canadá (+US$ 461 millones) y Bulgaria (+US$ 306 millones).