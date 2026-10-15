Black Inmobiliario 2026 tendrá 50 empresas: revisa cuándo comienza y dónde cotizar

La actividad reunirá proyectos inmobiliarios y alternativas de financiamiento en un solo sitio, en medio de los beneficios vigentes para facilitar la compra de viviendas nuevas.

La séptima edición del Black Inmobiliario 2026 se realizará entre el 19 y el 21 de octubre, con descuentos en viviendas y alternativas de financiamiento para quienes buscan comprar una propiedad o invertir en el sector.

La actividad reunirá a 50 empresas en una plataforma digital, donde los usuarios podrán revisar proyectos, comparar precios y conocer las condiciones de cada oferta.

Black Inmobiliario 2026 tendrá 50 empresas

La iniciativa es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Su objetivo es facilitar el acceso a información sobre la oferta inmobiliaria y las opciones disponibles para concretar una compra.

Esta edición se desarrollará en un escenario marcado por la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria para viviendas nuevas de hasta 6.000 UF y las alternativas de financiamiento que permiten acceder a créditos con un pie del 10% mediante el Fondo de Garantía Estatal (FOGAES), sujeto a sus requisitos.

Quienes quieran conocer las ofertas podrán ingresar a la plataforma oficial del Black Inmobiliario, disponible desde el 14 de octubre. Allí podrán revisar los proyectos y las promociones de las empresas participantes. Antes de decidir, se recomienda comparar los precios, verificar los requisitos de los beneficios hipotecarios y evaluar el costo total del crédito.