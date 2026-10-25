Asociación de AFP y millonarias pérdidas del fondo E: “Hay una institucionalidad que tiene que resolver”

Respecto a eventuales compensaciones a los afiliados por la pérdida de los ahorros de su jubilación, León Fernández de Castro respondió que “no es un tema gremial”.

AGENCIA UNO

León Fernández de Castro, presidente de la Asociación de AFP, reiteró su defensa a la actuación de las administradoras ante la millonaria pérdida del fondo E en inversiones de riesgo en Estados Unidos, llegando a más de USD 7.700 millones.

En declaraciones a Mesa Central de T13, el ejecutivo planteó que debe ser la institucionalidad la encargada de determinar si las AFP actuaron con imprudencia a la hora de invertir con los fondos de las personas.

“Con la Super de Pensiones hay permanentemente revisión de todos los activos, todos los riesgos y todos los elementos que tienen que ver con la estrategia de inversión. Y eso se revisa permanentemente. Y estos procesos son continuos”, precisó Fernández de Castro.

En esta línea, el presidente de la Asociación de AFP sostuvo que si existió riesgo innecesario en la inversión en swaps “eso es lo que hay que resolver hoy día. Cualquier duda tiene que aclararse, hay una institucionalidad que tiene que resolver. Y se está investigando”.

“No hay que emitir juicios sobre los niveles de riesgo en tanto se aclaren todas las dudas. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros ante todo es aclarar las dudas de cara a la gente porque estas son pensiones”, recalcó el dirigente gremial.

León Fernández de Castro dejó en claro que “estos son diseños de muy largo plazo, súper regulados, muy estructurados con gobiernos corporativos y gobernanzas muy estrictas. Probablemente es la industria más regulada que existe, porque es una industria que es parte de la seguridad social y en ese sentido todas las decisiones que se toman tienen sus órganos de decisión, su fiscalización, su regulación y su reporte a las autoridades siempre. Los incentivos propios que tienen internamente yo no los manejo, no los conozco porque son propios de cada AFP”.

Respecto a eventuales compensaciones a los afiliados por la pérdida de los ahorros de su jubilación, Fernández de Castro respondió que “no es un tema gremial”.

En cuanto a la forma de enfrentar las volatilidades de las inversiones de las AFP en instrumentos como swap, el dirigente gremial aseveró que “la solución tendrá que ser la que el regulador con las administradoras vean que es lo apropiado. No nos corresponde a nosotros decir cuál es la solución y si es dañina o no es dañina, aquí hay una investigación como ha habido muchas en distintos frentes, en temas de publicidad, siempre hay, y se determina cuáles son las acciones a tomar”.