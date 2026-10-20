Investigador Clapes UC y crisis de AFP: apunta a “bomba de tiempo” por fondos generacionales

Arturo Cifuentes aseveró que el organismo viene alertando desde 2019 de un problema de diseño en la norma que rige a la industria de las pensiones.

Arturo Cifuentes, investigador de Clapes UC, se refirió a la crisis de las AFP, tras conocerse que perdieron USD 7.700 millones por apostar a las tasas de interés en Estados Unidos, afectando principalmente a los usuarios del fondo E, los cuales están más próximos a jubilarse.

En entrevista con radio Cooperativa, el experto sostuvo que el organismo avisó ya en 2019 sobre la falta de una métrica de riesgo a nivel de portafolio como parte de la norma.

“Nosotros descubrimos, desafortunadamente, que había un problema serio con la regulación chilena con todos los multifondos, no solamente el fondo E, porque la regulación chilena no contempla una medida de riesgo a nivel del portafolio. Eso se lo advertimos a Osvaldo Macías en el año 2019 y después publicamos muchos informes relacionados con eso; que era un problema serio y que había que corregirlo. Lo que ocurrió con el fondo E es simplemente derivado del hecho de que la regulación no contempla una medida de riesgo para los multifondos”, declaró Cifuentes.

En esta línea, cuestionó que Macías, como superintendente de Pensiones, solo se limitara a alertar a las AFP sobre el alto riesgo de las inversiones vinculadas al fondo E y buscara un cambio de la norma legal para evitar esta situación.

“La función del regulador es establecer una regulación sensata y hacer que se cumpla. Si el regulador pensó que las AFP estaban tomando demasiado riesgo y eso estaba dentro del contexto de la normativa vigente, lo lógico era cambiar la normativa; no llamar a las AFP. Si la normativa, si el régimen de inversión, hubiera sido sensato y se hubiera corregido el problema que anunciamos a partir del año 2019, esto no habría ocurrido y no habría no era necesario llamar a nadie”, recordó el experto en finanzas de Clapes UC.

Para Arturo Cifuentes, “lo que existe en Chile -que es bastante trágico- es que la regulación, además, penaliza a la AFP que se desvía del promedio”, lo que hace que “todas las AFP tengan carteras más o menos similares y, cuando se produce un problema, tengan todos el mismo problema al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, el problema es la regulación; no es la gestión de las AFP. La regulación está mal pensada”.

Cifuentes aseveró que este escenario se repetirá con la entrada en vigencia de los fondos generacionales, lo que calificó como “una bomba de tiempo”.

Ante esto, esto, el experto recalcó que “no es un problema de adelantar o atrasar (su entrada en vigencia); simplemente hay que corregirlo, porque está mal hecho”, ya que el régimen de inversión de los fondos generacionales, conceptualmente es muy similar al de los multifondos y no contempla una métrica de riesgo (…) Este problema que ocurrió con el fondo E es única y exclusivamente derivado de que no existe una métrica de riesgo, y los multifondos generacionales tampoco la tienen. O sea, este problema se va a producir -con una faceta tal vez distinta- en tres o cuatro años con los fondos generacionales; es una bomba de tiempo”.