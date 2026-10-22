Ministro Rau llama a postergar las jubilaciones por crisis del fondo E: “La prudencia es buena consejera”

Desde La Moneda, el secretario de Estado recalcó que la Superintendencia de Pensiones ya inició un proceso sancionatorio para determinar eventuales responsabilidades de las administradoras.

AGENCIA UNO

Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social, se refirió a la crisis que afecta al fondo E de las AFP, que registró una pérdida por USD 7.700 millones por apostar a swaps de interés en Estados Unidos, haciendo un llamado a los adultos mayores a “postergar” su jubilación.

Desde La Moneda, el secretario de Estado recalcó que la Superintendencia de Pensiones ya inició un proceso sancionatorio para determinar eventuales responsabilidades de las administradoras.

“Como Gobierno, estamos ocupados en esta materia. Los ahorros previsionales de los chilenos sabemos que son muy importantes. Nosotros pedimos no tomar decisiones apresuradas, en la medida en que se pueda postergar por unos meses. Necesitamos conocer esta investigación, si van a haber sanciones, restitución patrimonial o no. En la medida que uno pueda no tomar la decisión en estos meses actuales, la prudencia es buena consejera”, declaró el ministro del Trabajo.

En esta línea, Tomás Rau recordó que “el 9 de abril, a dos semanas de haber asumido, el superintendente de Pensiones puso límites a la inversión en estos activos derivados que provocaron la caída en el fondo E y estableció plazos para la reducción de esta exposición en estos activos derivados llamados swaps”.

Consultado sobre aquellas personas que no pueden postergar su jubilación, el secretario de Estado sostuvo que deben informarse, ya que esta pérdida de USD 7.700 millones puede tener diversos efectos en los retiros programados y en renta vitalicia.

“Puede haber ajustes en los precios de las rentas vitalicias, puede haber rebote técnico, a eso nos referimos con actuar con prudencia”, aseveró Rau.

Junto con ello, puntualizó que con la entrada en vigencia de los nuevos fondos generacionales, poniendo fin a los multifondos en abril de 2027, “no habría tanto incentivo para el comportamiento manada” de las AFP a la hora de invertir los recursos.