UDI declaró al ministro Ávila como “persona non grata” en el Congreso por dichos sobre narco funeral

22 de Marzo de 2023

La bancada gremialista criticó al titular de Educación por respaldar el cierre de colegios por un narco funeral realizado en Valparaíso.

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) declaró como “persona non grata” en el Congreso Nacional al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien fue criticado por su postura sobre el cierre de colegios en medio de un narco funeral realizado en Valparaíso.

Durante el martes, el secretario de Estado fue consultado por la suspensión de actividades de más de una docena de escuelas, jardines infantiles y sedes universitarias del sector de Playa Ancha debido al paso del cortejo de Camilo Rojas, conocido como el Ñaju, un hombre de 27 años que fue acribillado el 15 de marzo pasado en la subida Santos Ossa.

Sobre esto, el titular del Mineduc planteó que “es una buena decisión que un establecimiento diga voy a suspender clases, con recuperación probablemente, un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y poner en riesgo a los estudiante“.

Las palabras del ministro fueron rechazadas por el diputado gremialista y presidente de la comisión de Seguridad, Jorge Alessandri, quien acusó a la autoridad de normalizar una situación compleja que afecta el desarrollo de las actividades educativas.

“Acá lo más impactante es que el señor Ávila diga que es normal que se hayan cerrado los colegios, por lo que la bancada de la UDI ha decidido declarar al ministro de Educación como persona non grata en este Congreso“, expresó.

El legislador afirmó que la autoridad gubernamental “no ha podido trabajar el ausentismo escolar, el tema de la violencia y los overoles blancos, no ha podido trabajar el tema de cómo la política se ha infiltrado en los colegios”.

“Si para el ministro Ávila un funeral con balaceras es normal y cerrar varios colegios en Valparaíso es normal, significa que cerremos la puerta de Chile por fuera y nos vamos todos a buscar un mejor destino”, añadió.

Alessandri enfatizó que “nosotros creemos que no es así, que no es normal, y es el mismo ministro Ávila quien debe cerrar por fuera, ya que son demasiados errores, demasiadas incongruencias y evidentemente no sólo no está preparado para el cargo, sino que también tiene serias deficiencias en su actuar”.

Colegio de Profesores rechaza interpelación

El Colegio de Profesores también abordó la controversia por los dichos de Ávila, aunque a diferencia de la UDI, se distanció de una posible acción en su contra como la interpelación.

“(El ministro) no puede decir que está bien que cierren colegios porque hay un funeral narco o actos delictuales que sobrepasan su seguridad, eso no se puede aceptar ni normalizar, no lo podemos encontrar bien“, expresó el presidente Metropolitano del magisterio, Mario Aguilar.

Pese a esto, el dirigente criticó que la oposición busque avanzar en una ofensiva en contra del secretario de Estado, preguntándose si “¿hay alguna interpelación a algún ministro que haya servido de algo más allá del show?, algunos parlamentarios se lucen, ganan cámara, tienen prensa, pero ese parece ser el juego permanente de los políticos”.

“Yo digo que las interpelaciones no sirven para nada, son un simple show, porque mejor los parlamentarios de Chile Vamos se dedican a trabajar, porque no se dedican a llegar a la hora a las sesiones, porque no se dedican a sacar las leyes, porque no se dedican realmente a trabajar por el bien del país y no hacen un show”, manifestó.