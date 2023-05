Ofician al Mineduc por incluir orientaciones sobre la comunidad LGBTIQA+ en colegios

22 de Mayo de 2023

El ministro Marco Antonio Ávila nuevamente es emplazado por esta política que promueve el Ejecutivo en el sistema escolar.

El ministro Marco Antonio Ávila de Educación (Mineduc), en conjunto con la ministra Antonia Orellana de la Mujer y Equidad de Género, presentaron un documento con orientaciones para la inclusión de la comunidad LGBTIQA+ en el sistema educacional, el que incluye una serie de recomendaciones pedagógicas que pertenecen a la Política de Sexualidad Afectividad y Género que promueve el Gobierno.

Esta determinación del Ejecutivo desencadenó que un grupo de parlamentarios de oposición, integrantes de la Comisión de Educación, presentaran un oficio al titular de esta cartera para que informe cómo fue la elaboración de este documento, el que catalogan como “parte de la agenda ideológica del Gobierno”.

Al respecto, el diputado Stephan Schubert sostuvo que “en un escenario de educación, donde tenemos 50 mil desertores del sistema educacional, donde tenemos serios problemas de calidad, de seguridad y violencia en los colegios, también tomas, el Instituto Nacional ha sido tomado, tenemos serios problemas con los SLEP, escasez de docentes, etc. Sin embargo, el ministro de educación persiste en su mirada ideológica”.

En la misma línea, agregó que “el problema es que se señala que los niños vendrían a los colegios o a los establecimientos educacionales desde ambientes discriminatorios donde han sido formados, es decir de sus casas. Nos parece muy preocupante que haya una desconexión del Gobierno con la realidad, esa es la crisis que tenemos en educación y este es el resultado de lo que ofrece el ministro de Educación”.

Más críticas a la moción del Mineduc

Marcia Raphael, en tanto, afirmó que “creemos sin duda que está absolutamente desenfocado, creemos que necesitamos un ministro que se preocupe de los verdaderos problemas de las familias que tienen hoy día con los hijos que están recibiendo una mala educación. El Instituto Nacional hoy día está en paro. Entonces preocupémonos de los verdaderos problemas en la educación, que son los que hemos señalado. Nosotros no estamos en contra de la educación sexual, pero estamos hablando de obesidad, estamos hablando de embarazo adolescente, estamos hablando de enfermedades como el VIH, temas sexuales que le preocupan a todos, pero no inculcarle a niños de 4 o 5 años temas que no son para su edad ¿Dónde queda el derecho libre de los padres a educar a sus hijos?”.

El diputado Sergio Bobadilla, además, recalcó que “este Gobierno debiera ocuparse de los problemas más urgentes y no de estas propuestas que están promoviendo, como por ejemplo erradicar la violencia en los establecimientos educacionales, porque está es una urgencia no menor, recuperar los 50 mil alumnos que han desertado del sistema escolar, son las verdaderas urgencias y no promover estas agendas de carácter ideológico que este ministro se ha empeñado en llevar adelante”.

Hace unas semanas, los legisladores habían presentado un oficio por un instructivo de “Educación no Sexista” incluido en cuadernos de Junaeb, sin embargo, aún no han recibido respuestas por lo que recurrirán a Contraloría para que se pronuncie.