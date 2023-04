Instructivo de diversidad sexual en los colegios enfrenta a diputados con el Ministerio de Educación

13 de Abril de 2023

Un oficio que cuestiona la metodología y los recursos de la "Educación no sexista" del Gobierno fue presentado por parlamentarios.

Luego de que el Ministerio de Educación diera a conocer los detalles de la entrega en diversos colegios de cuadernos de Junaeb en los que viene consigo un instructivo relacionado a lograr una transformación cultural en materia de “Educación No Sexista”, diputados miembros de la Comisión de Educación presentaron un oficio contra la cartera que lidera el ministro Marco Antonio Ávila en el que solicitan información tanto sobre los recursos destinados en esta área como las prioridades de la administración.

El recurso que construyeron los parlamentarios Stephan Schubert y Sergio Bobadilla refuta la iniciativa del Gobierno en esta materia, el cual consiste en entregar un instructivo de diversidad sexual para dejar de lado la discriminación que, según La Moneda, ha estado presente en los establecimientos educacionales por décadas.

A fines del año pasado, Ávila se trasladó hasta una escuela de Independencia para lanzar el programa que busca dar un giro en torno a la prevención temprana de la violencia de género, abusos sexuales, acoso, hostigamiento y discriminación.

“El Gobierno no está respetando la diversidad de aquellos padres que no están de acuerdo con abordar estas temáticas de esta forma y, lo peor, es que lo hace con recursos públicos. Nos sorprende que en un momento donde tenemos tantos problemas en materia de educación, calidad, infraestructura, violencia, drogas, los recursos estén siendo destinados para esto que no es más que impartir una ideología muy propia del Ejecutivo y de un sector minoritario”, expresó Schubert, parlamentario independiente pro Partido Republicano.

Más críticas a la “educación no sexista” del Gobierno

“Esto da cuenta, una vez más, de la vulneración del derecho preferente que tienen los padres y apoderados para elegir y decidir qué educación quieren para sus hijos. Nosotros no estamos disponibles a que con recursos públicos se promueva una educación ideologizada, donde claramente no se da cuenta de las necesidades más urgentes que tenemos en el proceso educativo”, complementó Bobadilla de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

“Con este tipo de iniciativas no se está atendiendo a los requerimientos de la inmensa mayoría de los padres y apoderados que requieren de una educación de calidad, que requieren una infraestructura apropiada y no utilizar programas de esta naturaleza”, agregó el representante del distrito 45 de la Región del Biobío.