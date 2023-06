Jóvenes de tercero y cuarto medio no conocen los requisitos para acceder a la gratuidad

6 de Junio de 2023

La última encuesta a alumnos de enseñanza media grafica su desconocimiento sobre los beneficios para optar a una carrera en la educación superior.

Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, 457 mil estudiantes chilenos se beneficiaron en 2022 con la política de gratuidad, la cual apunta a financiar la educación superior de jóvenes provenientes de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos.

En este contexto, una encuesta realizada por la Corporación Formando Chile durante marzo y abril de este año a más de 1.000 estudiantes de tercero y cuarto medio de la Región Metropolitana y La Araucanía levantó datos importantes.

Más de la mitad de los jóvenes que respondieron la encuesta (57,25%) no conoce los requisitos para acceder a la gratuidad y un mayor porcentaje (64,22%) desconoce los requisitos para mantenerla en el tiempo.

Pero estos no son los únicos datos preocupantes de jóvenes que se encuentran a días (para la PAES de invierno) o meses (PAES regular) de rendir la prueba de selección y postular a la educación superior.

Los datos de la encuesta muestran que el 72,5% de las y los estudiantes no sabe lo que es el ranking, mientras que un 45,17% no sabe lo que es el NEM. Un 63,94% desconoce lo que significa FUAS (requisito indispensable para postular a la gratuidad), el 60,1% de los y las estudiantes desconocen lo que es la acreditación y el 56,5% no sabe lo que es un puntaje ponderado.

¿Qué pasa con los que no acceden a la educación superior?

Respecto de la pregunta ¿Qué planeas hacer si no entras a la carrera? tan sólo un 37,36% responde inscribirse en otra. Un alto porcentaje (17,94%) no tiene un plan, un 14,31% responde trabajar, un 10,97% ir a un preuniversitario, un 9,94% estudiar algún curso y el 9,48% tomarse un año.

Si descontamos a aquellos que piensan estudiar otra carrera o asistir a un preuniversitario, hay un 51,5% de los encuestados que se saldría del sistema educacional.

Ante la consulta, ¿Qué harías si no tienes gratuidad o beca para financiar la carrera? sólo un 27,14% asegura tener ayuda de la familia, un 13,85% tendría que acudir a un crédito como el CAE, FSCU o similar y un 39,22% se pondría a trabajar.

No nos dan información en los liceos ni otros lugares. El Mineduc no entrega nada. Uno sale de cuarto medio, te entregan el NEM y ahí recién uno sabe”, dice la estudiante de 17 años, Kimberley Rodríguez.

“Aunque los resultados siguen siendo sorprendentes por lo grave que son, lamentablemente esperábamos cifras como éstas, ya que son datos que hemos visto a través de los años y que otras organizaciones también han levantado. Lo que nos preocupa de esto es que el desconocimiento de esta información tiene consecuencias graves en la generación del proyecto de vida de miles de estudiantes, o que puede llevarlos a tomar malas decisiones, simplemente por no contar con la información”, afirma Camila Riquelme, directora de la Escuela de Formación (EFIES) de la corporación Formando Chile.

“Con esta encuesta buscamos tener un diagnóstico respecto a términos y contenidos claves que los estudiantes deben conocer para facilitar su ingreso a educación superior. Sumado a la importancia del desarrollo académico y socioemocional, es fundamental tener el conocimiento para acceder al financiamiento necesario, ya que, si no tengo certezas de mi financiamiento, puede truncar mis expectativas de estudio o aumentar la desmotivación”, señala Pablo Hormazábal, director ejecutivo de la misma corporación.