Oficialismo será mayoría en comisión que revisará la acusación constitucional contra ministro Ávila

19 de Junio de 2023

Las bancadas opositoras al Gobierno del presidente Gabriel Boric presentaron este recurso con siete capítulos, en los que se detallan supuestos incumplimientos e irregularidades en el Ministerio de Educación.

Este lunes por la mañana se presentó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. A tres semanas de realizar el anuncio en los medios de comunicación, las bancadas opositoras cumplieron con el trámite en el Congreso Nacional que podría terminar con la salida del secretario de Estado mediante este método incluido en la Constitución.

Los parlamentarios de Evópoli, RN, UDI y Republicanos aseguran que existe transversalidad en el respaldo para acusarlo y lograr dicho objetivo.

Es por eso que presentaron un libelo de siete capítulos en que se discute su gestión, la cual está en la mira de estos partidos de la derecha por, supuestamente, imponer una “agenda sexualizada”, no combatir el ausentismo y deserción escolar, tener responsabilidad en las cifras del Simce e incumplir una serie de normativas que salpican a la Junaeb, entre otros puntos.

Todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera”, dijo Ávila tras conocer la acusación constitucional.

“No me puedo referir a un texto que no conozco, una vez que lo conozca, me imagino, vamos a trabajar en conjunto con los equipos en las respuestas correspondientes”, agregó el ministro.

Mayoría oficialista

Ya por la tarde, la Cámara de Diputados definió la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila del Mineduc. Tras el sorteo, se definió que serán cinco los parlamentarios que estudiarán el libelo que presentó la oposición.

En esta instancia, el oficialismo tiene mayoría después de la designación de Tomás Hirsch de Acción Humanista, Héctor Ulloa del PPD, Juan Santana del Partido Socialista (PS), la ex republicana Gloria Naveillán y Miguel Becker de RN.