VIDEO – Mario Aguilar bota a la basura respuesta del Mineduc a Colegio de Profesores: “No sirve para nada”

3 de Agosto de 2023

Con una concentración en el bandejón central de Alameda a la altura de la Estación Metro Los Héroes, el Colegio de Profesores de la Región Metropolitana dio por finalizado su paro de 48 horas.

En el acto, el presidente del Magisterio de la Región Metropolitano, Mario Aguilar, cuestionó la respuesta del Ministerio de Educación al petitorio del organismo, botándola a la basura.

“Esta respuesta señor ministro es una vergüenza, suponíamos que usted como profesor y que trabajó en la educación pública, tendría un mayor conocimiento de los problemas, pero parece que cuando se llega a esas oficinas cómodas, rápidamente viene una amnesia” comenzó diciendo el líder gremial docente.

Aguilar instó al ministro Marco Antonio Ávila a que “si va a mandar una respuesta, por lo menos estudie los temas, infórmese de lo que se está hablando, el agobio laboral ministro consiste en que hay una serie de exigencias burocráticas y administrativas que no sirven para nada, por lo que mis colegas tienen que dedicar horas y horas para entregar evidencias que nadie lee, planificaciones que nadie observa y llenar formularios que no sirven para nada. Eso es el agobio laboral ministro”.

Sobre la solución a la deuda histórica, el líder gremial le preguntó “¿a qué se refiere con solucionar los casos más urgentes, a cuántos va a beneficiar a 50, 100, 500 personas? Asimismo, le recordó que cuando el actual presidente Boric fue candidato y ya asumido, hizo una promesa, se lo dijo al país completo y nunca dijo que dependía de una reforma tributaria, nunca dijo que íbamos a quedar rehenes de la derecha, esa que nunca ha creído en dar solución a la deuda histórica. No es justo y eso no es cumplir con lo que se prometió”

“Esta respuesta ministro lo único que merece es que la botemos a la basura, porque no sirve para nada. Si no hay una mejor respuesta, el camino será y no quedará otro más que salir a las calles como hemos hecho tantas veces, ojalá no tengamos que hacerlo, ojalá las autoridades escuchen y se den cuenta que la educación en Chile tiene que tener una prioridad mucho más grande que la que ha tenido en este Gobierno”, sentenció Mario Aguilar.