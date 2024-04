Profesor chileno resuelve problema matemático de casi un siglo de antigüedad

13 de Abril de 2024

El destacado académico, Héctor Pasten, resolvió un enigma que no tenía solución y fue publicado por la revista científica Inventiones Mathematicae.

El profesor chileno Héctor Pastén Vásquez, quien es investigador de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, logró resolver un problema matemático de casi un siglo de antigüedad, cuyo estudio fue publicado por la revista científica Inventiones Mathematicae.

Se trata de The largest prime factor of n^2 + 1 and improvements on subexponential ABC, el cual fue hecho sin coautores y entregó nuevos resultados con respecto a la Teoría de Números.

El estudio del académico de la UC incluye dos aplicaciones. En cuanto a la primera aplicación, se ejemplifica sobre los alcances de una teoría sobre curvas de Shimura realizada por Héctor Pastén cuando estaba como investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y en la Universidad de Harvard.

Con respecto a la segunda aplicación, está vinculada con la conjetura ABC, que es considerada como uno de los mayores misterios de la matemática, y dio con un resultado que se instala como el más sólido en la actualidad.

Para la publicación de este artículo, se tomó un tiempo de dos meses para su revisión, a diferencia con dos años o más que puede tardar el proceso en una revista de este estilo, más aún cuando se trata de un estudio relacionado con la Teoría de Números.

¿Qué dijo el académico que resolvió el problema matemático que tenía casi un siglo sin solución?

En ese sentido, el profesor de la Facultad de Matemáticas UC detalló: “Estos procesos de revisión son muy lentos, dado la complejidad del tema”.

“Se trata de una disciplina mucho más complicada que otras, debido a la gran variedad de técnicas y herramientas de todo el espectro de la matemática que son necesarias para poder siquiera comenzar a hacer algo”, agregó.

Tras ello, el profesor nacional mostró su orgullo por los resultados que fueron publicados. “Para mí es muy gratificante ver los frutos de esos esfuerzos anteriores y representa un gran logro personal, porque llevo trabajando en este problema desde hace más de diez años”, expresó.