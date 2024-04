Mineduc investigará supuesta versión premium de plataforma “Anótate en la lista”

7 de Abril de 2024

En los últimos días se comenzó a viralizar la supuesta presencia de un servicio premium, para lo cual había que pagar $109.000, por medio de Tether Ed.

Compartir

Nicolás Cataldo, ministro de Educación, salió al paso de una supuesta versión premium de la plataforma “Anótate en la Lista”, por lo que anunció el inicio de una investigación.

Esta plataforma fue implementada por el Mineduc puedan pedir una vacante en un establecimiento educacional, ya sea público o particular subvencionado, en caso de haber logrado un cupo a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Pero en los últimos días se comenzó a viralizar la supuesta presencia de un servicio premium, para lo cual había que pagar $109.000, por medio de Tether Ed.

Frente a estas denuncias, el ministro Cataldo expresó en Estado Nacional de 24 Horas que “yo le pedí a la subsecretaria investigar esta materia porque me parece complejo, porque además no sé qué es lo premium que podrían ofrecer cuando el sistema lo que hace es identificar oferta y distribuir matrículas, no te genera un cupo nuevo“.

Junto con ello, el titular del Mineduc aclaró que este sistema es visto por un tercero, por no que no estaba en conocimiento de esta nueva versión.

Además, la autoridad afirmó que el sistema “Anótate en la lista” está licitado a un tercero, por lo que no tenía conocimiento ni antecedentes de la existencia del servicio.

“Me interesa saber en qué consiste eso premium, porque el sistema lo que hace es identificar oferta, distribuir esa oferta en quienes están demandando ingresar a una escuela, entonces, no logro comprender qué sería eso adicional que tendríamos, porque si eso va a priorizar, eso es ilegal“, explicó.

Cataldo recalcó que “si es ilegal, sin duda que es grave; si no es ilegal, bueno, hay que mirar qué es lo que pasó con el proveedor y por qué se ofrece algo de esas características“.

Consultado sobre la falta de matrícula para 880 estudiantes, el ministro de Educación apuntó que no tiene relación con el SAE ni con “Anótate en la Lista”.

“Otra cosa es mentir y decir, por ejemplo, que el Sistema de Admisión Escolar o que el ‘Anótate en la lista’ son responsables de que falte oferta educativa en determinados lugares, no es así”, sentenció.