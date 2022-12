El ataque sin filtro de Patricia Maldonado a Pablo Schwarz: “Un pobre y triste hue…”

13 de Diciembre de 2022

"Él es un muchacho dedicado a la droga espantosamente, está perdido en eso", aseguró en su streaming Lass Indomables.

Sin contemplaciones ni medias tintas fueron las descarnadas críticas que le hizo la opinóloga Patricia Maldonado al actor Pablo Schwarz, luego de que éste denunciara que fue insultado en un supermercado.

Fue en el streaming por YouTube Las Indomables, que comparte con su amiga Catalina Pulido, que Patricia Maldonado se dio el gusto de dar a conocer su parecer sobre lo ocurrido con el actor, ocasión en la que también hizo una acusación directa contra el artista.

Tras conocerse las quejas del actor por haber sido insultado en el supermercado Jumbo, la actual panelista de Tal Cual sostuvo que “quiero hacer un comentario a un actor, Pablo Schwarz“.

Con evidente ironía, Patricia Maldonado añadió que “yo lo voy a tratar con cariño porque es una persona enferma y yo cuando alguien es enfermo, suelo ser más solidaria“.

“Hay que ponerse en el lugar de la familia. Él es un muchacho dedicado a la droga espantosamente, está perdido en eso“, aseguró a continuación la ex cantante del pelo morado.

Ahondó en el punto y le hizo una recomendación: “Te diría que ya no te pongas más inyecciones de parafina y de petróleo. Compra de la buena para que no hables tanta hue…“.

Salida de Mega

En el streaming, Patricia Maldonado lanzó además una seria acusación al actor, culpándolo de su despido de Mega.

“Tú hablas de democracia. Tú, pajarraco. Tú fuiste una de las personas que se organizó para que me echaran de Mega sin que te hubiese hecho a ti nada, en lo absoluto. Más duro que la cresta”, manifestó con evidente molestia

Luego volvió al origen de su comentario, que era el insulto que recibió Pablo Schwarz en el supermercado.

“Vai al Jumbo, no seas cara de raja. Está bien que seas loco y que consumas de la mala, lo tengo claro, pero vai al Jumbo“, recalcó.

Y entonces le dijo que “vo’ tení que ir a comprar a los coleros, si esa es tu realidad. Vo’ tení que ir a los negocios cerquitas, a los bolichitos chicos, que así le das plata a la gente que necesita, no vas a dejarle plata a un empresario rico. ¿Vo’ eres consecuente con lo que haces? No eres consecuente”, recalcó Patricia Maldonado.

“Estás chiflado por todo lo que te has metido en las venas, soi un pobre y triste hue…“, no dudó en decirle.

“Me alegro profundamente que te hayan dicho en tu cara que eras un pobre hue… El día en que yo me encuentre contigo, espero que la vida me dé esa oportunidad, no solamente te voy a decir eso, te voy a decir muchas cosas más que te van a herir profundamente“, cerró la opinóloga.