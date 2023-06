A más de una semana de su accidente: el regreso de Patricia Maldonado a Las Indomables y Tal Cual

20 de Junio de 2023

La conductora de TV reveló en detalle lo bueno y lo malo tras su volcamiento en la Ruta 68.

Este lunes, Patricia Maldonado reapareció en un nuevo capítulo de su programa Las Indomables, luego de haber tenido unos días de reposo tras su accidente automovilístico en la Ruta 68.

La comunicadora se unió a la transmisión de su programa que es emitido en YouTube junto a su compañera a Catalina Pulido, donde dio detalles del accidente, su recuperación y los comentarios que recibió de la gente.

En la conversación se refirió a los comentarios negativos de parte de la gente, donde algunos aludían a su posición política. “Los zurdos estaban pa’ la cagá (sic). Lo encuentro maravilloso, me decía la gente usted va a cambiar de vida. No, yo sigo siendo la misma desbocada”.

También, Patricia Maldonado desmintió lo que algunos medios especularon sobre que estaría bajo efectos del alcohol o drogas al momento del accidente.

“Yo creo que todos tenemos una cuota de bondad y de maldad. (…) A mí me satisface esto porque al escribir una nota y poner todo eso pensaste en mí, para bien o para mal pensaste en mí, me tuviste en tu cabeza presente vamos a escribir esto en contra de la Maldonado“, aseveró.

Pese a no librarse de las críticas, la ex cantante quiso agradecer también el cariño recibido. “Gente que no me conoce, gente de todas las partes del mundo me mandó cosas maravillosas y con eso me quedo, con la buena onda“, afirmó.

Regreso a la TV

Patricia Maldonado regresó también como panelista en el programa Tal Cual de TV+, junto a los animadores José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña. Fue en este espacio donde contó lo sucedido y aprovechó de aclarar algunos rumores que surgieron luego del volcamiento.

Sobre su accidente aseguró que ese día eran una de las primeras lluvias del año por lo que el pavimento estaba resbaloso, a lo que agregó que “no sé qué me pasó“, asegurando que sintió como que “alguien tomó el vehículo con una fuerza espantosa y mandó el vehículo hasta la barrera”.

Pese a lo grave de la situación, fue clara al decir: “Nunca tuve miedo, lo juro por mis hijos, nunca se me pasó por mi mente mi vida“. A esto agregó que “no vi el túnel negro, ni túnel blanco”.

Sin embargo aprovechó la instancia para destacar y agradecer la labor que realizaron los profesionales de salud que la atendieron en el Hospital de Curacaví.