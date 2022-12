Catalina Guerra recordó la muerte de su primer esposo: “No nos despedimos”

19 de Diciembre de 2022

Catalina Guerra tenía solo 21 años cuando perdió a su pareja, el productor televisivo Ricardo Larenas.

Catalina Guerra Münchmeyer, actriz chilena, fue la protagonista del episodio de este domingo del programa Todo Por Ti, de Canal 13, junto a su madre Gloria Münchmeyer.

En conversación con Cecilia Bolocco, la intérprete recordó la muerte de su primer esposo, el productor televisivo Ricardo Larenas, quien al poco tiempo de casarse, perdió la vida en un accidente automovilístico camino a Farellones.

“No nos despedimos. Es lo más fuerte y traumático que me ha pasado. Uno siente que a esa edad no le puede pasar algo así, es demasiado raro”, confesó sobre ese momento Catalina Guerra, quien en ese entonces tenía 21 años y una hija de 5 meses.

La actriz reconoció lo difícil que fue recuperarse de este hecho, por lo cual recibió la ayuda de su madre, Gloria Münchmeyer.

“Estuve por lo menos siete años en duelo. Mi mamá dice que nunca me había visto tan chica como en ese minuto. Me agarró, me sostuvo y nos fuimos a caminar. Ella fue muy importante en ese momento, estuvo conmigo como en todos los momentos importantes”, aseguró la actriz.

Por su parte, Münchmeyer recordó ese momento, indicando que Catalina Guerra “se convirtió en una cosa chiquitita en un rincón de la casa, me miraba para arriba y me decía ayúdame“.

Tal y como había contado su hija, recordó que “yo me sumé al dolor, nunca le dije que no llorara, al revés, fue apretarla y que llore y llore, fuimos a caminar, la hice respirar y sintiendo el mismo dolor de ella”.

La escena de Catalina Guerra que la conectó con este dramático hecho

En medio de este tema, y junto a Cecilia Bolocco, recordaron la escena de la teleserie Amor a Domicilio (1995) donde Fernanda, el personaje de Catalina Guerra, ve morir de leucemia a su pareja Matías (Guido Vecchiola).

“Me acuerdo que cuando hice esa escena me dije Tengo que conectarme con mi dolor. Tengo que reemplazar esta situación que estoy viviendo en la ficción, la voy a adoptar y voy a poder despedirme de Ricardo a través de este momento”, reveló sobre la escena.