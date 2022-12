Marlen Olivari cuestionó el movimiento feminista y criticó a LasTesis: “Apoyo a todas las mujeres”

21 de Diciembre de 2022

Marlen Olivari aseguró que el movimiento feminista "fue un poquito sectorizado".

Marlen Andrea Olivari Mayer, modelo y empresaria, fue la protagonista del episodio de este martes del programa Juego Textual de Canal 13.

En la instancia, la ex chica Morandé tuvo que salir a explicar las declaraciones que emitió en octubre respecto del feminismo, asegurando en ese entonces que era “puro show“.

Fue Begoña Basauri quien le consultó respecto al tema, a lo que Marlen Olivari aseveró que “yo he apoyado siempre todas las causas de mujeres, pero siento que este movimiento es un poco sectorizado“.

“Soy una mujer que ha colaborado muchísimo con el Servicio Nacional de la Mujer, he sido rostro de muchas campañas para la no violencia de la mujer y tengo un respeto gigantesco por todas las feministas de Chile, pero la verdad es que yo apoyo a todas las mujeres“, agregó.

Para ella, el movimiento feminista “fue un poquito sectorizado. En mi caso, yo apoyo a todas las mujeres: de derecha, izquierda, católicas, musulmanas, a las que piensan o no como yo“.

Marlen Olivari argumentó su postura indicando que “sentí en muchos casos que cuando las policías de investigaciones o las carabineras eran golpeadas o agredidas, las feministas no las apoyaban. No las defendían. Y son mujeres”.

“Creo que tenemos que ser súper objetivos y apoyar al género femenino más que a un sector. Independiente de la ideología, porque si decimos que somos feministas, porque apoyamos a la mujer, apoyémosla a todas, no a unas poquitas“, sentenció.

La crítica de Marlen Olivari a LasTesis

En esa misma línea, Marlen Olivari cree que el movimiento feminista, que tuvo su boom en 2019 en el estallido social, “yo lo vi muy de izquierda” y que “se fue muy para ese lado“.

“No es algo solo mío, creo que esa es la sensación que dieron a todas las mujeres en Chile. Dio la sensación de que el movimiento feminista era más de izquierda, cuando en realidad lo que menos importa hoy en día es el tema político”, insistió.

De paso, Marlen Olivari deslizó una crítica al colectivo LasTesis, asegurando que no le gustaba el mensaje que transmitían.

“Yo con las mujeres estoy, pero con todas las mujeres. Hay cosas que no me parecen, como hay una cosa que no me gustó de LasTesis: que señalen al hombre como el violador eres tú, cuando no son todos los hombres violadores“, indicó.

En esa misma línea, agregó que “tengo papá, abuelo, hermano, hijo y, por supuesto, que todas las mujeres en sus casas tienen familias que son hombres y no son todos los hombres violadores“.

“Yo no hablo en contra del movimiento. Simplemente digo que si hablan en contra de una mujer republicana, que también la defiendan“, remató.