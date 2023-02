La historia detrás del préstamo que le hizo Katty Kowaleczko a Juan Falcón y que lo salvó de vivir en la calle

8 de Febrero de 2023

Juan Falcón recordó este episodio durante su paso por el programa Juego Textual.

Juan Falcón Marcial, actor cubano nacionalizado chileno, fue el invitado la noche de este martes al programa Juego Textual de Canal 13, donde repasó diversos aspectos de su carrera en televisión, así como también de su vida privada.

Al comienzo del programa, fue consultado respecto a uno de los momentos más dramáticos de su vida, recordando que en un momento le debía 120 millones de pesos a un banco. Todo eso se generó a raíz de un mal negocio y tras pasarle unos cheques en blanco a su entonces socio.

“Me metí en un negocio donde no debía meterme y al final me estaban quitando mi casa, todo, porque debía plata a una financiera. De hueón (sic) pasé unos cheques en blanco y mi ex socio lo llenó y cuando vine a ver ya estaba hasta el loly”, relató Juan Falcón.

Aunque el actor aseguró que finalmente no tuvo que pagar dicho dinero, continuaba endeudado, momento en que aparece Katty Kowaleczko, quien le prestó 34 millones de pesos.

“Me acuerdo perfectamente, además porque yo no la llamé, ella se enteró por alguien. Vivíamos muy cerca en ese minuto y me dijo tú casa no te la van a quitar ni cagando“, reveló.

Juan Falcón recordó que en ese entonces, la actriz era rostro de una cadena de supermercados “y tenía plata guardada, no voy a decir dónde porque es un secreto (…) Y me dijo ¿Cuánto es?, llegó y me pasó un cheque“.

“Con esos 34 millones yo saldé todas mis deudas y me dijo si me lo puedes pagar algún día me lo pagas“, indicó, destacando la gran ayuda que recibió por parte de su colega.

La aclaración de Katty Kowaleczko a Juan Falcón

Mientras Juan Falcón relataba ese episodio, Katty Kowaleczko lo escuchaba atentamente desde su asiento en Juego Textual.

Al intervenir, quiso precisar que el préstamo que le hizo no fue con un cheque, sino que le pasó el dinero en efectivo. “Y me lo devolviste igual, en turro, para depositarlo”, contó.

“Uno cuando tiene amigos queridos… Tengo que reconocer que Juan también ha sido muy generoso conmigo y mi familia, uno quiere que la gente lo pase bien. Y me puse en los zapatos de él”, explicó la actriz.

Sobre la devolución del dinero, Katty Kowaleczko rememoró que Juan Falcón “un día me llamó y me dijo oye, cabra chica, vente para el banco y me lo devolvió, pero cuando uno hace esos gestos por la gente que ama, que quiere, no lo esperas, no estás cobrando de vuelta lo que le deben a uno”.