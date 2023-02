Leo Caprile recordó íntimo momento con Martín Cárcamo: “Lloró conmigo”

14 de Febrero de 2023

Leo Caprile relató lo ocurrido con Martín Cárcamo mientras hablaba de los abusos que se vivieron en televisión años atrás.

Leonardo Juan Caprile Febres, más conocido por su apodo Leo Caprile, estuvo la noche de este lunes en el programa Juego Textual de Canal 13, donde repasó su carrera en radio y televisión, además de diversos episodios de su vida personal.

En medio de la conversación que se generó con las panelistas, el animador y locutor recordó los episodios de abuso que se vivían años atrás, mientras trabajó en la industria televisiva, particularmente como directores hacían uso de su poder.

“Se notaba en el autoritarismo de quien estaba un poco más arriba. En este mismo estudio o en el de al lado, no recuerdo bien, yo vi abuso de esa televisión antigua“, aseguró Leo Caprile.

En ese entonces, recordó, había “nepotismo, prepotencia, maltrato, había directores y productores que eran unos hijos de p… Malditos, y les gustaba castigar a la gente. Hoy en día eso es imposible, hoy día tú levantas la voz y pones una denuncia”.

El recuerdo de Leo Caprile sobre Martín Cárcamo

Durante su relato, Leo Caprile recordó un íntimo momento que vivió con Martín Cárcamo años atrás, en el inicio de su carrera en televisión.

Y es que tras los episodios de los que fue testigo, reconoció que “yo tomé la lección al revés, como en el judo. Un gran amigo mío, que se llama Martín Cárcamo, cuando era pollo, lloró conmigo“.

“Le di consejo, lo apañé y él me escuchó y todo el tiempo él se acuerda de eso y lo digo con orgullo, lo mismo va a pasar con Sergio (Lagos)”, señaló Leo Caprile, destacando que “el que está más arriba no saca nada si no deja algo”.

Aludido, Sergio Lagos reconoció que “para mí, el principal referente de las personas que admiro, quiero y le tengo un cariño entrañable, es este caballero“.