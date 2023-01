La respuesta de Cristian de la Fuente a Nathalie Nicloux por burlas en Olmué: “Te dolió que haya ganado el Rechazo”

21 de Enero de 2023

El actor nacional reacción a la mención que le hizo la comediante durante su show en el Festival del Huaso de Olmué.

El actor nacional Cristián de la Fuente entregó una particular respuesta a la comediante Nathalie Nicloux, quien lo mencionó en su rutina en el Festival del Huaso de Olmué.

La ex integrante del Club de la Comedia tuvo un opaco show, que estuvo marcado por algunas referencias políticas, especialmente por el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Allí recordó a la figura de De la Fuente, quien respaldó la opción del Rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional.

“Me puse a pensar en este hueón que me había puesto que no quería le hablara en lenguaje inclusivo y dije ¡¿qué mierda?! ¿pero cómo puede ser? Este tipo es actor, tiene más o menos mi edad, ¿cómo puede ser que piense así un actor, alguien sensible?. Después me acordé que el Cristián de la Fuente también se cree actor y se me quitó esa hueá“, expresó Nicloux.

La reacción de Cristián de la Fuente

La burla de Nathalie Nicloux no pasó inadvertida para Cristián de la Fuente, quien usó su cuenta de Instagram para compartir un registro de la rutina, con un texto en donde respondió directamente a la comediante.

“Dime que te dolió que haya ganado el Rechazo el 4 de septiembre, sin decirlo“, expresó el también animador.