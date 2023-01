Valentina Roth explicó por qué no asistirá a la Gala de Viña: “Quiero estar en paz”

23 de Enero de 2023

Valentina Roth había sido invitada a la Gala de Viña 2023 junto a su pareja, Miguel de la Fuente.

Valentina Roth, bailarina, reveló recientemente que había sido invitada a la Gala de Viña 2023, junto a su pareja Miguel de la Fuente, que se realizará el 17 de febrero en la Plaza Colombia de la Ciudad Jardín. Sin embargo, a solo días de ello, confirmó que no asistirá.

A través de sus Instagram Stories, la ex participante de Aquí Se Baila contestó diversas preguntas de sus seguidores, y una de ellas se refirió, específicamente, al evento que da el puntapié inicial al regreso del certamen.

“A mí me invitaron a la gala y me invitaron con pareja, con Miguel. Pero al final ayer decidí que no voy a ir porque le había hablado a cuatro diseñadores, algunos me dejaron el visto”, dijo de entrada Vale Roth.

Ante este escenario, la bailarina reconoció que “no me quiero estresar” porque “si tengo que estar preocupada de verme bien y hacer un buen vestuario y embarazada es como que no”.

A eso sumó que “la verdad, yo quiero estar lo más en paz y relajada en este embarazo y yo sé que me voy a estresar en eso, es estresante”.

La Gala y su cumpleaños

Además, como la Gala de Viña se realizará el viernes 17 de febrero y al día siguiente Vale Roth está de cumpleaños, fue otro factor que la llevó a declinar la invitación.

“Era el 17 de febrero la gala y yo estoy de cumpleaños el 18 y la idea era pasarlo siempre en Pucón, entonces yo me voy allá a pasarlo. Pero obvio estoy muy agradecida de la invitación, pero no iré”, indicó.

Por último, Vale Roth volvió a insistir en que “cuando tomo una decisión de no ir a algo, no voy, la mayoría de las veces no cambio de opinión. Tienen que entender que quiero estar en paz y tranquila. Nada mejor que estar en Pucón”.