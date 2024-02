Los famosos que no asistirán a la Gala del Festival de Viña 2024 por los incendios forestales

5 de Febrero de 2024

Conocidos rostros de la televisión decidieron ausentarse del evento a raíz de la catástrofe que afecta a la zona y algunos anunciaron donativos.

En medio de los incendios forestales que afectan a la Región de Valparaíso, varios famosos han revelado que no participarán de la Gala del Festival de Viña del Mar 2024.

Como una manera de manifestar sus prioridades o simplemente de empatizar con los miles de afectados en la zona, varios rostros del espectáculo nacional informaron que darán un paso al costado en esta ocasión.

Cabe recordar, que el evento que reunirá a distintas celebridades con lujosas vestimentas y joyería se realizará el próximo 23 de febrero en Avenida Perú.

¿Qué famosos no asistirán a la Gala del Festival de Viña 2024?

Una de las famosas que no participará de la Gala de Viña 2024 es Pamela Díaz, quien a través de sus redes sociales anunció que no irá al evento al que asistiríajunto a su hija Trinidad Neira.

“Querida people, en consideración a los incendios de Viña del Mar, Trini y yo descartamos nuestra participación en la Gala del Festival. Los gastos que íbamos a invertir en vestido y equipo, irán en beneficencia de los afectados”, manifestó la Fiera en su Instagram.

Otro rostro que decidió bajarse de la actividad fue José Antonio Neme, quien en medio de una transmisión en Mucho Gusto, reveló su posición frente la catástrofe en la Región de Valparaíso.

“Estamos hablando, probablemente, de la tragedia más cruda que ha enfrentado la región. Yo no tengo recuerdos de 112 muertos en principio. El Festival es en dos semanas y media y esto puede subir”, expuso en una conversación con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

Junto con esto, el periodista sostuvo: “Yo al menos, para galas, no estoy, yo no voy a ir a ninguna gala, porque de verdad no me parece y lo digo de manera personal”.

Por su parte, Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente publicó un video asegurando que pese a que esta sería su primera vez en la gala, tomó la decisión de no asistir.

“No creo que sea el momento adecuado para eso y bueno, los costos que llevaba para mí ir a la gala, de traslado, vestuario, maquillaje, alojamiento y todo lo que conlleva esto, he decidido que lo voy a donar porque eso es lo que yo siento correcto”, informó la joven explicando su ayuda.

Finalmente, Gisella Gallardo, quien recientemente se sumó al programa Top Chef VIP subió una publicación rechazando su asistencia durante esa noche.

“Quiero agradecer profundamente la invitación a la Gala del Festival 2024. Pero, dada la lamentable contingencia que estamos viviendo hoy como país con los terribles incendios que han afectado a tantas personas y lugares, es que tomé la decisión de no asistir y enfocarme en ayudar y donar todo lo que pueda a los que nos necesitan en este momento”, escribió la ex esposa de Mauricio Pinilla en sus historias.