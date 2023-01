Amparo Noguera aseguró que “van a llorar” con el final de La Ley de Baltazar

31 de Enero de 2023

Amparo Noguera terminará de grabar La Ley de Baltazar en los próximos días.

Compartir

María Amparo Noguera Portales, actriz chilena, se refirió a lo que ha sido su trabajo en la teleserie La Ley de Baltazar de Mega, donde interpreta a Margarita, una monja que, a pesar de los años, continúa enamorada de quien fuera su cuñado.

Dentro de los próximos días, la intérprete culminará las grabaciones de la producción, por lo que hizo un balance de lo que fue el trabajo de llevar a la pantalla este complejo personaje.

“Estoy emocionada. Una siempre se pone muy nerviosa en estas situaciones y yo hace tiempo que no hacía televisión. Me faltó agradecerle a Pancho Reyes, que fue mi partner, a quien he amado profundamente a lo largo de mi vida. Ha sido un amigo con el que trabajamos muy bien”, declaró Amparo Noguera a Página 7.

Junto con eso, reconoció que “fue un personaje que me costó mucho interpretar desde el principio. Fue difícil agarrarle el cuento, pero a punta de conversaciones con Nicolás Alemparte (director de la teleserie) y el equipo, fuimos armando y humanizando a esta religiosa”.

Amparo Noguera también abordó las críticas que ha recibido su personaje en La Ley de Baltazar en redes sociales por sus decisiones.

Al respecto, argumentó que “hay que entender que las personas que dedican la vida a algo, en este caso a la religión, no es que dejen de sentir. Sencillamente, renuncian a eso, pero renunciar implica sentir. Ella está enamorada, pero no puede, porque eligió ser religiosa“.

El final de Margarita en La Ley de Baltazar

En dicha entrevista Amparo Noguera también dio luces de lo que sería el final de Margarita en La Ley de Baltazar.

Sin entrar en mayores detalles, para no entrar en spoiler, la actriz adelantó que quedó “súper conforme” y que el desenlace “es muy hermoso“.

“Es una teleserie que ha ido muchísimo hacia la emotividad, y este final va a ser así, emotivo“, aseveró y agregó que “se van a sorprender, van a llorar y van a sonreír y ser felices. De todo”.