El motivo por el que Rodrigo Díaz descartó ser padre: “Tengo esa área cubierta”

31 de Enero de 2023

Rodrigo Díaz descartó convertirse en padre, asegurando que dicha ventana está completamente cerrada.

Rodrigo Alexander Díaz Rioseco, bailarín, fue el invitado de este lunes del programa Juego Textual de Canal 13, donde se refirió a diversos episodios de su vida personal y televisiva.

En medio de la conversación, el ganador de la primera temporada de Rojo descartó la posibilidad de convertirse en padre junto a su pareja, Enzo León.

“Si me hubieras preguntado hace 4 años si me quería casar te habría dicho que no, y hoy podría decir quizás. Si me preguntas hoy si quiero tener hijos digo que no, cerré la ventana. Con mis hermanos siempre cumplí un rol de papá, entonces esa área la tengo un poco resuelta“, explicó Rodrigo Díaz.

En una de las secciones del programa de Canal 13, le mostraron una imagen donde aparece junto a sus seis hermanos menores, provenientes de dos padres distintos, y entregó detalles de la relación que mantiene con ellos.

“Tenemos una relación maravillosa. Soy como el hermano papá de mis hermanos, y siempre que hay un problema recurren a mí. Ellos son mi tesoro, no hay nada más importante en la vida que la familia”, destacó.

Además, Rodrigo Díaz agregó que eran una familia extendida muy civilizada, donde incluso su papá y su nueva esposa y su mamá y su nuevo esposo iban de vacaciones juntos con los siete hijos de ambas parejas.

El difícil momento que vivió Rodrigo Díaz

El momento más delicado que vivió Rodrigo Díaz con su familia fue el grave accidente automovilístico que su madre y sus hermanos tuvieron en 2014.

Según contó, se enteró de lo ocurrido mientras se bajaba de un vuelo en Los Angeles, Estados Unidos, donde había llevado a una delegación de bailarines chilenos a una competencia.

“Llamé y el accidente había sido hace 15 minutos. Mi hermana estaba en una ambulancia con riesgo vital, mi mamá en otra ambulancia, mi hermano salió solito y mi cuñado también estaba mal, el choque impactó al conductor y al lado donde iba mi hermana atrás. Eso no se lo doy a nadie, estar lejos mientras sucede todo eso”, relató.

Según recordó, en el aeropuerto sólo le quedó arrodillarse y rezarle a Dios para que todo saliera bien, y luego tomar el primer avión de vuelta a Chile, dos días después. “Tuve que poner a prueba mi fe”, dijo.