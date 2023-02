Regalos, visitas y mensajes: así fue el cumpleaños de Shakira

3 de Febrero de 2023

Shakira celebró sus 46 años acompañada de un selecto grupo de invitados en su casa en Barcelona.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida simplemente como Shakira, celebró este jueves su cumpleaños número 46, el primero tras su mediática separación con Gerard Piqué y en medio del éxito que arrastra su más reciente colaboración con Bizarrap.

La colombiana estuvo en su casa en Barcelona, España, acompañada de sus hijos, su profesor de surf y un grupo de fanáticos que llegó hasta el domicilio para felicitarla. Todos ellos fueron sorprendidos por la propia intérprete, quien salió a la calle a agradecer los saludos.

“Les quiero mucho, gracias por todo“, les dijo la cantante a quienes llegaron hasta su casa para saludarla.

A través de Instagram, además, Shakira dio cuenta de los regalos que recibió, principalmente tortas que hacían alusión a su más reciente éxito con Bizarrap.

Mariachis e invitados

Pero Shakira también realizó una fiesta con un selecto grupo de invitados, quienes fueron atendidos con canapés, barra libre de bebidas y pasteles. El evento, incluso, contó con fuegos artificiales.

En el lugar estuvieron presentes figuras como el ex futbolista Patrick Kluivert y su mujer, Rosanna, y la estilista Beatriz Matallana, entre otros.

Como si eso fuera poco, un grupo de mariachis dijo presente en la casa de Shakira para interpretar canciones como “Cielito lindo” y “La cucaracha“.

“Ha bailado y disfrutado con cada canción. Le tocamos canciones alegres, pero no de despecho. De Piqué intenté que pidiera Rata de dos patas, pero no, no quiso. Ya lo superó. Está bien y tomándose sus tragos, como buena colombiana”, declaró uno de los músicos a la prensa española.