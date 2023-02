La defensa de Álex Gárgolas tras ser acusado de burlarse de los incendios en Chile

7 de Febrero de 2023

Álex Gárgolas aclaró sus polémicas declaraciones que desataron respuestas por parte de Pablo Chill-E y Pailita.

Rafael Alexis Quiles Hernández, conocido profesionalmente como Álex Gárgolas, salió a defenderse luego de la ola de críticas que recibió tras ser acusado de burlarse de los incendios forestales que afectan a la zona sur de Chile.

“Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, poh“, fue una de las declaraciones que hizo a través de su cuenta de Instagram, lo que provocó que artistas chilenos como Pablo Chill-E y Pailita lo encararan.

Mientras el primero le deseó que “se te queme la casa” y que fue “maldad” lo que dijo, el segundo espera que “ojalá nunca pises Chile porque nosotros llegamos a estar allá y nos topamos en algún lado te vamos a sacar la conchetumadre (sic)”.

Ante esta situación, Álex Gárgolas nuevamente se valió de redes sociales para aclarar la situación, precisando que “les dije a los haters que en vez de estar jodiendo, tienen gente quemándose. Que por eso se están quemando, en vez de estar preocupados”.

“¿A qué ser humano se le ocurre desearle el mal a un país o una gente? Uno también tiene amigos (en Chile). ¿Ustedes están bien de la cabeza? Ustedes no quieren ni a sus propios artistas”, acusó el puertorriqueño.

El consejo de Álex Gárgolas

Lejos de terminar, Álex Gárgolas invitó a los artistas chilenos a enfocarse “para que América Latina los quiera. Enfóquense. Después dicen por qué Latinoamérica no los quiere. No se busquen problemas con la gente“.

“Mi corazón está con las personas que están sufriendo en estos momentos con Chile, ahí tienen mi ayuda, hablé con dos artistas para ayudar allá, no estén revolcando las cosas enfermizas, no busquen contexto para poner a un país en contra de uno porque no lo van a lograr, yo ya estoy hecho, yo ya no estoy en la música”, insistió.

Seguido a eso, Gárgolas recomendó que se preocupen “de sus problemas y dejen de estar criticando a los talentos de los países y ustedes creerse que son mejores que todos”.

“No voy a emitir más palabras. La próxima voy a los medios de comunicación de Chile, así tenga que llegar al presidente (Boric) para decirle la clase de personas que son ustedes con los países de América Latina”, cerró.