VIDEO – “No soy facho”: Pailita se disculpó por criticar a Boric tras los incendios en el sur

4 de Febrero de 2023

El artista urbano lamentó la polémica, aunque precisó que "no veía el problema" en que los militares colaboraran en la emergencia.

El cantante urbano chileno Carlos Javier Raín Pailacheo, conocido artísticamente como Pailita, se disculpó con quienes se hayan sentido ofendidos con las polémicas críticas que realizó en contra del Gobierno y el presidente Gabriel Boric por su reacción tras los incendios en el sur de Chile.

Durante el viernes, y en medio de un viaje a Cancún, el intérprete de “Ultrasolo” lanzó un comentario a propósito del avance de la emergencia por las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía: “Hagan alguna wea (sic) se está quemando todo”.

Tras esto, entabló una discusión con uno de sus seguidores, quien le expresó que “con esto alimentas el rencor contra el Gobierno que está tratando de cambiar un poco las reglas del juego impuestas por los ricos”, además de preguntarle si estaba al tanto de las medidas tomadas para enfrentar esta emergencia.

“Muchas canciones y poca lectura, compañero”, cerró el usuario.

Esto no gustó a Pailita, quien le respondió que “el presidente ni se ha anunciado. Que suelten los milicos a la calle”, pidiendo “ayudar a la gente”.

Las críticas del artista generaron un intenso debate en redes sociales, protagonizado por seguidores de su música y adherentes del mandatario, en una escalada que llevó al cantante a cerrar los comentarios en redes sociales.

Los descargos de Pailita

Pailita recurrió a un live en su cuenta de Instagram para entregar sus descargos y disculparse con quienes se hayan sentido ofendidos con su opinión.

“Me pongo los pantalones y pido disculpas si es que le afectó a alguien. Yo no soy facho para que me anden diciendo así”, expresó.

El intérprete recalcó que “yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política”, agregando que “quizás las cagué con haber subido esa historia, la vendí, le dije al loquito que así como el presidente no había llegado, de que por qué no sacan a los milicos, la gente siempre a veces como que cambia, lo ve todo a su manera“.

“Lo dije con la intención de que ellos tenían que ir a apagar el incendio, yo sé que ellos no son bomberos (…) Yo vi una publicación de que había mucha gente mal, que necesitaba que les prestaran servicios, para evacuar a la gente de las casas”, complementó

Sobre el debate de fondo, Raín precisó que “yo no encuentro cuál es el problema si los milicos pueden prestar ese servicio de salir a la calle a ayudar a la gente, solo que ellos lo vieron a su manera”.