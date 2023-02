Viña 2023: la cadena de errores que empañaron el regreso del Festival

18 de Febrero de 2023

Una serie de polémicas ocurridas en las últimas semanas provocaron que el foco se alejara de la música y las luces del Festival de Viña del Mar 2023.

El Festival de Viña del Mar 2023 está a solo días de regresar después de tres años y dos suspensiones producto de la pandemia. Pero las últimas dos semanas deben haber sido para el olvido para la organización del certamen.

Una serie de episodios han empañado el regreso del evento musical más importante del país y de Latinoamérica, marcado por renuncias, declaraciones e incluso reclamos que han llegado hasta el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Desde la bajada de Maná de la parrilla de artistas hasta las denuncias por reasignación de asientos para una de las noches provocaron que las luces y la música quedaran a un lado cuando la cuenta regresiva para el Festival de Viña del Mar estaba a solo días de terminar.

A continuación, la cadena de errores que la organización busca dejar atrás una vez que se dé el vamos al evento con Noche Cero, la nueva Gala de Viña.

La caída de Maná

El pasado 7 de febrero, y tras días de rumores, la organización del Festival de Viña del Mar 2023 comunicó que por “problemas de salud”, el grupo Maná no podría estar presente en el certamen, cancelando también los shows que tenía agendado en Santiago.

La agrupación mexicana se excusó explicando que el año pasado “Fher se lastimó la rodilla lo cual le causó un inmenso dolor, pero para cumplir con sus fans continuó la gira a pesar de la lesión y dolor”.

“A principios de este año se operó en Estados Unidos, el pronóstico de los médicos fue una recuperación pronta en un par de semanas”, agregaron, pero terminó siendo “más lenta y complicada por lo que los médicos le han avisado que no podrá viajar a Chile”.

Desde la organización rápidamente comenzaron a buscar un reemplazante para la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2023, lo que se sumaba a la falta de confirmación de otros artistas que aún faltaban para rellenar la parrilla.

El polémico arribo de Tini

Aunque todo apuntaba a que la organización del Festival de Viña del Mar 2023 apostaría por un artista o grupo que fuera atractivo para el mismo público de Maná, el jueves 9 de febrero se dieron a conocer los tres últimos nombres que se suman a la parrilla.

De forma sorpresiva, quien reemplazaría a los mexicanos sería la argentina Tini Stoessel y junto a ella se sumaban Emilia, para el cierre del 20 de febrero, y Rels B para la noche del 22 de febrero.

Esta situación complicó aún más el panorama, puesto que provocó un cambio etario en el público que estaría en la Quinta Vergara, que pasaría de uno adulto a uno mucho más juvenil.

Lo que nadie esperaba vendría cuatro días más tarde.

La renuncia de Yerko Puchento

A menos de una semana de iniciar la nueva edición del Festival de Viña del Mar, la organización confirmó la decisión de Yerko Puchento, interpretado por Daniel Alcaíno, de no presentarse en la Quinta Vergara.

En un comunicado, se explicó que esta situación fue de “mutuo acuerdo” y que ante la llegada de Tini Stoessel en reemplazo de Maná, “cambia en su totalidad el grupo etario del público que asistirá la noche del 20 de febrero al anfiteatro de la Quinta Vergara”.

“Agradecemos a Daniel Alcaíno y su equipo la disposición para presentarse en Viña 2023 y esperamos retomar conversaciones para las próximas ediciones”, agregaron desde la organización.

La explicación de Daniel Alcaíno

Poco tiempo después de que se dio a conocer la salida de Yerko Puchento del Festival de Viña del Mar 2023, Daniel Alcaíno conversó con el matinal Mucho Gusto, donde entregó detalles de la decisión que había tomado y que sorprendió a todos.

Allí explicó que tras la salida de Maná, quien se presentaba la misma noche que él, junto a su equipo esperaban que se anunciara un artista que convocara al mismo público adulto, que era al que iba dirigida su rutina.

“El día 20, estaba Maná, se cayó Maná, y Tini y Emilia tienen un publico adolescente, no es nuestro público y nosotros decidimos no ir porque no se respetó nuestra única y gran condición“, afirmó.

Por lo mismo, insistió, “cuando no se respetó esa condición decidimos dar un paso al costado“.

Aún así, Daniel Alcaíno aseguró que habían solicitado que cambiar el día de su show y aunque en un minuto se abrió esa posibilidad, finalmente no se concretó.

Poco más de 24 horas después, se confirmó que el reemplazante de Yerko Puchento sería el comediante Diego Urrutia, reconocido por su trabajo, principalmente, en redes sociales como Instagram y TikTok.

Toda esta situación tuvo otra consecuencia que partió como un rumor, pero que terminó siendo confirmado por su protagonista.

Mauricio Correa no va más

Tras la situación que se generó con Daniel Alcaíno, la salida de Maná y el arribo de Tini Stoessel al Festival de Viña del Mar, se especuló durante gran parte de la jornada del lunes que el productor ejecutivo por parte de Canal 13, Mauricio Correa, había presentado su renuncia.

El ex director del Buenos Días A Todos utilizó la plataforma de YouTube para confirmar que, efectivamente, había renunciado a su trabajo en el certamen.

En un video explicó que “el día en que Maná se baja, ese día tuvimos reunión, el sábado igual, y yo no me enteré de que se había bajado la banda“. De hecho, en una reunión con ejecutivos aseguró que “meto las patas”, porque nadie le había informado lo que ocurrió con los mexicanos.

Como si eso fuera poco, y mientras barajaban varios nombres para su reemplazo, fue gracias al mensaje de un gerente de un canal que se enteró que la joven cantante argentina ya estaba confirmada para ir el lunes 20 de febrero.

En ese momento, asegura Correa, dejó en claro que esto traería problemas con Yerko Puchento, por el cambio que habría en el público de ese día, por lo que intentó protegerlo. “Me comunico con un ejecutivo de la productora (Bizarro) que trae a los artistas, y él me dice que ninguna instrucción mía la puede obedecer, porque yo no estoy en el contrato, que ellos firmaron con los canales“, reveló.

Es a raíz de este hecho que Mauricio Correa se vio “en la obligación —por convicción— de renunciar a lo que siempre soñé, a hacer el Festival de Vña del Mar”.

“Por dignidad, por convicción y con mucho dolor, tuve que renunciar. Reconozco que tengo pena, una frustración enorme, pero yo sé que después voy a tener la tranquilidad que hice lo correcto”, agregó.

En una entrevista posterior, reconoció que al no contar con el poder que debería haber tenido, se sintió humillado.

Reasignación de asientos

En la edición de este jueves de Mucho Gusto, José Antonio Neme denunció que recibió varios mensajes de personas que contaban con su entrada para el Festival de Viña del Mar, pero que en los últimos días habían recibido un correo anunciándoles una reasignación de asientos.

“Te comento que tengo entradas para el Festival y Puntoticket nos está cambiando arbitrariamente la ubicación. Yo tengo primera fila en palco para el domingo 19 y me han cambiado. Anda en Twitter un grupo de personas que tiene el mismo problema para el día de Christina. Están haciendo todo a última hora, pagamos a tiempo y ahora nos van a dar otro asiento. Esto no se puede aceptar”, leyó el periodista en el matinal.

Andrés Caniulef, por su parte, acotó que “tengo un amigo que compró fila uno para Cristina Aguilera y lo están moviendo para la fila 5. Lo están moviendo, le acaba de llegar un mail de Puntoticket para hacer el cambio”.

Tras darse a conocer, en redes sociales poco a poco se fueron sumando más personas que estaban viviendo la misma situación.

Horas más tarde, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a los organizadores del Festival de Viña del Mar 2023 por la arbitraria reasignación de asientos.

“Frente a los cambios de ubicación de los asientos en el Festival de Viña 2023 informados desde la productora Bizarro, y ante las quejas expresadas en redes sociales y por autoridades locales, el Sernac ofició nuevamente a la empresa, solicitando los motivos de dichos cambios y alternativas de solución que entregarán a los consumidores afectados”, consignó un comunicado.

Desde el organismo dejaron en claro que “la norma que protege a los consumidores establece que las empresas deben cumplir estrictamente con las condiciones ofrecidas. En este caso, que se respete la parrilla de artistas programada e informada, las locaciones adquiridas por los espectadores, horarios, entre otros aspecto”.