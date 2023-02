El hecho que detonó la salida de Mauricio Correa del Festival de Viña 2023: “Tuve que renunciar”

15 de Febrero de 2023

Mauricio Correa publicó un video de poco más de siete minutos para explicar cómo ocurrieron los hechos que detonaron su salida de Viña 2023.

Compartir

Mauricio Fernando Correa Godoy, director de televisión, confirmó los rumores que circulaban durante los últimos días: su salida de la organización del Festival de Viña del Mar 2023.

A través de un video publicado en YouTube, el ex director del Buenos Días A Todos comenzó invitando a que no dejen de ver el certamen, que parte este domingo, puesto que fue realizado por un equipo de más de cuatro mil personas.

Posterior a eso, Mauricio Correa entró de lleno en los motivos que los llevaron a renunciar al que, según explicó, era el trabajo de su vida.

“Renuncié porque habíamos tenido puntos de vista muy distintos hace mucho rato, y ya con la bajada por un tema médico de Maná, era buscar un reemplazante, un Juan Luis Guerra, Rafael, Roberto Carlos, en fin, varios artistas”, señaló.

El problema vino cuando “el día en que Maná se baja, ese día tuvimos reunión, el sábado igual, y yo no me enteré de que se había bajado la banda“.

“El día lunes tuvimos una reunión con los directores ejecutivos de los canales, y en esa reunión me doy cuenta —porque meto las patas—, y digo tenemos a Maná, a Yerko Puchento, nos falta un buen número de cierre, y ahí me sorprendí con que se había bajado después de la reunión”, contó Mauricio Correa.

Aunque se barajaron varios nombres para reemplazar a Maná, el día viernes 10 de febrero, se enteró gracias al mensaje del gerente de un canal, que Tini Stoessel sería anunciada como la nueva artista del Festival de Viña del Mar 2023.

Sin embargo, destacó que el hecho de optar por un artista juvenil traería problemas con Yerko Puchento, porque cambiaba radicalmente el público para esa jornada. Finalmente, ese fue el detonante para la salida del comediante. Pero los problemas no terminarían ahí.

Mauricio Correa intentó hacer un cambio de día para beneficiar al personaje de Daniel Alcaíno, por lo que “me comunico con un ejecutivo de la productora que trae a los artistas, y él me dice que ninguna instrucción mía la puede obedecer, porque yo no estoy en el contrato, que ellos firmaron con los canales”.

Fue esto último por lo que se vio “en la obligación —por convicción— de renunciar a lo que siempre soñé, a hacer el Festival de Vña del Mar”.

El lamento de Mauricio Correa

En el video de poco más de siete minutos, Mauricio Correa lamentó el haber tenido que tomar tal drástica decisión de dar un paso al costado del Festival de Viña del Mar 2023, principalmente porque era uno de sus sueños.

“Lo soñé desde que entré a la tele, desde que era chico y veía la tele en blanco y negro. Desde aquella época, soñaba estar detrás de eso, pero no se pudo. A veces las cosas de la vida no son tan simples y no se pueden. Yo no podía estar en el festival latino más importante sin autoridad, y me di cuenta una semana antes, que no tenía autoridad, que no se me había dicho nada, entre muchas otras cosas que ocurrieron”, comentó.

En esa misma línea, Mauricio Correa insistió en que “por dignidad, por convicción y con mucho dolor, tuve que renunciar. Reconozco que tengo pena, una frustración enorme, pero yo sé que después voy a tener la tranquilidad que hice lo correcto”.

“Quería que lo supieran, porque solidaricé con el cargo de productor de televisión, y solidaricé con dos actores chilenos, Jorge López y Daniel Alcaíno”, agregó.