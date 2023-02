Daniel Alcaíno desclasifica su salida de Viña 2023: “No se respetó nuestra única y gran condición”

13 de Febrero de 2023

Daniel Alcaíno confirmó que, tras la contratación de nuevos artistas, el show que tenían planeado apuntaba a un público más adulto.

Daniel Alcaíno Cuevas, actor y comediante, conversó la mañana de este lunes con Mucho Gusto respecto a su sorpresiva salida del Festival de Viña del Mar 2023 con su personaje Yerko Puchento.

A través de un comunicado, la organización explicó que la decisión fue mutua y se debió, principalmente, a que tras la bajada de Maná por “problemas de salud”, y la contratación de Tini y Emilia, cambió considerablemente el grupo etario del público de la segunda noche.

Un par de horas después de que se diera a conocer la noticia, Daniel Alcaíno comentó en el matinal de Mega que despertó enterándose de que era de conocimiento público su salida del Festival de Viña del Mar 2023.

Consultado por el motivo que lo llevó a tomar esta decisión fue porque “nosotros dijimos que queríamos un público adulto e ir entre dos artistas que convocaran un público adulto“, algo que en “cada reunión lo volvíamos a repetir”.

“El día 20, estaba Maná, se cayó Maná, y Tini y Emilia tienen un publico adolescente, no es nuestro público y nosotros decidimos no ir porque no se respetó nuestra única y gran condición“.

En esa misma línea, Daniel Alcaíno insistió en que “no están las condiciones” para presentarse con Yerko Puchento y que “cuando no se respetó esa condición decidimos dar un paso al costado“.

Incluso, aseguró que junto a Jorge López, guionista, se enteraron por la prensa de la contratación de los nuevos artistas.

¿Nuevo día?

Por otro lado, Daniel Alcaíno también se refirió a la posibilidad de haber cambiado de día su show con Yerko Puchento en el Festival de Viña del Mar 2023.

“Pedimos que nos cambiaran de día. La respuesta fue sí los vamos a cambiar, pero después nos dicen que no se puede mover a ningun comediante“, reveló el actor.

Aún así, reconoció que “podría haber sido una opción”, pero “es como te gusta esa camisa es pasar a llevar a otro artista“.

Junto con eso, Daniel Alcaíno quiso destacar el trabajo que estuvieron realizando junto a Felipe Morales y Mauricio Correa, representantes de TVN y Canal 13, respectivamente.

“Aquí hay un trabajo enorme, muchas reuniones (…) es un trabajo súper arduo, concienzudo, no se quiénes finalmente, y le doy las gracias en ese sentido a Mauricio Correa y Felipe Morales“, afirmó.