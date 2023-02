Las declaraciones de José Luis Repenning por las bromas que le dedicó Fabrizio Copano: “Me reí nomás”

24 de Febrero de 2023

El jurado del Festival de Viña del Mar 2023 usó las pantallas del matinal Tu Día para explicar sus sensaciones.

Compartir

El conductor de Tu Día y jurado del Festival de Viña del Mar 2023, José Luis Repenning, usó las pantallas de Canal 13 para referirse a la serie de bromas que le hizo durante su rutina el comediante Fabrizio Copano.

El rostro del canal de Andrónico Luksic fue uno de los presentes en la Quinta Vergara a los que el ex Club de la Comedia incorporó en su exitosa rutina en la penúltima noche del festival.

Tras una primera broma sobre el apodo del periodista, Fabrizio Copano dijo que “es gracioso, porque todos estos días he estado viendo el Festival y todos dicen que Repe es muy guapo“, lanzó el humorista. Y de inmediato remató con que “yo igual siento que se parece un poco a Kike Morandé“.

Ni el público, ni Eduardo Fuentes se guardaron las carcajadas, mientras que el aludido se tapaba la cara.

“Y ojo, que si lo piensas bien, Kike Morandé desapareció en el mismo tiempo que apareció Repenning“, añadió entre las risas.

“Este hueón es Kike Morandé. Maestro de la orquesta, toque ‘Aló Kike, a ver si se pone a bailar. Ya Kike, di la verdad”, continuó.

Y remató con que “es como el hijo de Cristián de la Fuente y Kike Morandé“.

"Reppening siento que igual se parece un poco a Kike Morandé" – Fabrizio Copano #Viña2023 pic.twitter.com/I1QVkqEOMy February 24, 2023

Lo que dijo Repenning

Como era de esperar, en Tu Día quisieron saber cuáles fueron las sensaciones que vivió su conductor mientras Fabrizio Copano lo comparaba con Kike Morandé.

“Estaba tan cagado de la risa que… ¿Qué voy a hacer? Me reí nomás“, confesó el compañero de labores de Priscilla Vargas.

También admitió que estaba intranquilo mientras Copano lo tenía arriba del columpio. “Cómo no me va a dar nervio, porque no sabes para dónde va. Si los humoristas son impredecibles, nunca sabes para dónde van“, recalcó Repenning.

Aprovechó de agradecer a Fabrizio Copano por incluirlo en su rutina. Y dijo que se sentía “muy halagado” y que tenía claro que el humorista “lo hace con cariño. No es mala onda”.