Patricia Maldonado reveló los millones que cobró Belén Mora y la critica por su show en el Festival

4 de Marzo de 2023

La opinóloga no quedó conforme con la cuestionada presentación de la humorista. La invitó a irse del país.

Compartir

La presentación de Belén Mora en el Festival de Viña del Mar 2023 no fue de las mejores y la entrega de la gaviota de plata por parte de los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo fue una de las polémicas de la última edición del certamen.

La humorista defendió el premio, aseguró que gran parte del público lo estaba pidiendo y aseguró que fue un error continuar con la rutina después de la entrega.

Horas antes de subirse al escenario, el monto que recibió por sumarse a la parrilla fue uno de los temas que tuvo que abordar. En conferencia de prensa desmintió los rumores que la posicionaban como una de las artistas de mayor valor al, supuestamente, cobrar 70 millones de pesos.

“No me vendí por plata, cobré lo que valgo. Yo cobro mi trabajo, me he ganado tener un precio… Si me hubiesen pagado 70 millones, estaría en pelota parada acá y ebria. Ebria. Pero eso. Enfrento las críticas por cómo son, críticas”, aclaró en la previa de su cuestionada rutina.

Patricia Maldonado reveló los millones que ganó Belén Mora

Frente a estas dudas, Patricia Maldonado criticó el show de la ex Morandé con Compañía. “Qué hueá más rara. Yo me quería morir. Me imagino que con lo que pagaron se tendrá que ir del país, porque ella dijo ‘me voy del país si gana el Rechazo, no tengo nada más que hacer’… Y fue al Festival ‘facho’ y clarito dijo ‘me paso las pifias por la ra..’. Tal cual”, argumentó la opinóloga en el programa de Youtube “Las Indomables”, donde comparte con Catalina Pulido.

“Y le pagan 25 palos. Yo me imagino que con los 25 palos se tiene que ir”, reveló Maldonado, quien fue corregida por la actriz. “70 le pagaron”, le dijo. Sin embargo, la cantante complementó: “No, no hay 70 palos para ningún humorista chileno”.