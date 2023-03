El fuerte desmentido de Daniela Aránguiz a Francisco Kaminski: “Llámame cuando tengas una duda”

8 de Marzo de 2023

La panelista de Zona de Estrellas respondió al conductor del programa Sígueme y te sigo, quien aseguró que ella dejaría los medios de comunicación por su conflicto con Jorge Valdivia.

Compartir

Daniela Aránguiz alzó la voz y desmintió los dichos del periodista Francisco Kaminski, quien deslizó que tanto ella como su ex esposo, Jorge Valdivia, dejarían sus trabajos en los medios de comunicación debido a su conflictivo proceso de separación.

Durante esta semana el conductor del programa Sígueme y te sigo de TV+ dio cuenta de los efectos laborales que tendría la intensa disputa entre la ex integrante de Mekano y el ex futbolista, en una situación que llegó hasta la Justicia.

“Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia estarían hablando con sus empleadores, para terminar de trabajar en los medios de comunicación el 31 de marzo, al mismo tiempo los dos“, afirmó Kaminski.

Actualmente Aránguiz trabaja como panelista en el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, mientras que Valdivia se desempeña como comentarista en ESPN Chile y radio ADN.

La respuesta de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz aprovechó su presencia en el propio panel de Zona de Estrellas para aclarar su situación laboral, descartando por completo la versión entregada por Francisco Kaminski.

“No me voy a ir del programa, es totalmente falso“, expresó la opinóloga, quien aprovechó además de enviar un mensaje al periodista. “No sé de dónde saca esas cosas. Llámame cuando tengas una duda“, comentó.

La panelista aseguró además que tiene nuevos proyectos en carpeta. De hecho, el 15 de marzo se integrará al elenco de Las Indomables con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. También mencionó una invitación para participar del programa Aquí se Baila de Canal 13, la que se encuentra “en conversaciones”.