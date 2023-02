Chilevisión completa el equipo de coaches de The Voice Chile con la llegada de Prince Royce

13 de Febrero de 2023

Prince Royce se sumará a Francisca Valenzuela, José Luis Rodríguez y Beto Cuevas en The Voice Chile.

The Voice Chile, estelar de Chilevisión, prepara su regreso para este primer semestre con varias novedades, a diferencia de lo que fue su primera temporada emitida durante 2022.

La primera de ellas tiene que ver con el grupo de coaches, de los cuales solo Beto Cuevas repetirá su labor, sumándose a él nombres ya anunciados como José Luis “Puma” Rodríguez y Francisca Valenzuela.

Durante la mañana de este lunes, Chilevisión confirmó que a ellos se sumará también en The Voice Chile el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce.

Esta no será la primera vez que el representante de la bachata arribe a un programa de estas características. Anteriormente, fue el coach ganador durante dos temporadas de The Voice/La Voz Kids en Estados Unidos y participó en The Voice/La Voz México como co-coach/mentor con los Wisin y Yandel.

La elección de Prince Royce como coach para The Voice Chile recae en sus 12 años de exitosa trayectoria musical, donde ha realizado colaboraciones con artistas que van desde Daddy Yankee hasta Selena Gomez.

En Chile, ha llenado el Movistar Arena múltiples veces, se ha presentado con gran éxito en Viña del Mar (2012 y 2018) y ha participado en la Teletón de Chile en el 2011, 2014, 2016 y 2020.

The Voice Chile y su nueva dupla de animadores

Con el grupo de coaches ya definido, The Voice Chile se prepara para lo que será su regreso a las pantallas de Chilevisión, la que aún no tiene fecha. Eso sí, se dejó en claro que esto ocurrirá durante el primer semestre.

A diferencia de la temporada anterior, la conducción del estelar quedará en manos de Julián Elfenbein junto a Diana Bolocco, quien en enero pasado se sumó como nuevo rostro del canal perteneciente a Paramount.