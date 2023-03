Terminó colgando el teléfono: los momentos más tensos de la entrevista de María Luisa Cordero a Contigo en la Mañana

24 de Marzo de 2023

La diputada insistió en sus dichos sobre la senadora Fabiola Campillai, protagonizando un cruce con Monserrat Álvarez.

La diputada María Luisa Cordero (Ind-RN) protagonizó una tensa entrevista en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, en donde insistió en sus dichos sobre la senadora Fabiola Campillai (Ind), de quien puso en duda su ceguera.

La congresista -que recibió un repudio transversal por sus declaraciones- accedió a conversar con los animadores Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, en un contacto telefónico llenos de reproches, indirectas y que fue cortada repentinamente por la psiquiatra.

Cordero se niega a ofrecer disculpas

La ex opinóloga de televisión fue consultada directamente por sus dichos contra Campillai, acusando una persecución en su contra. “Lo que pasa es que la mafia marxista no deja avanzar las leyes de los momios y yo estoy bajo el paraguas de un partido momio”, manifestó.

Sobre la posibilidad de ofrecer disculpas a la senadora, Cordero negó cualquier posibilidad, reiterando que entregó un diagnóstico como médico, pese a que la justicia acreditó la situación de la senadora.

“Cómo voy a ofrecer disculpas por un diagnóstico, o sea los médicos cuando hacemos un diagnóstico, ¿tenemos que deshacernos en palabra y en buenismos de matinal? Yo dije que ella no es ciega, mantiene un ojo que mantiene la visión. En vez de estarme agrediendo, si fuéramos sinceramente solidarios y buenas personas y no una manga de cobardes acomodaticios, como lo son, dirían qué bueno que tiene mantención de visión en un ojo”, planteó.

Además justificó su decisión de hacer público su análisis sobre la senadora, planteando que “tengo genoma español y más encima de un campesino del norte de España”.

El cruce con Monserrat Álvarez

La doctora Cordero tuvo un cruce particular con la periodista Monserrat Álvarez, quien le preguntó si iba a disculparse con Fabiola Campillai.

“En primer lugar, no seas tan odiosa, acuérdate que tú eres de izquierda y la izquierda se lava los dientes con la sororidad, que equivale a la solidaridad entre mujeres. Otra cosa: las disculpas no se piden, señora Monserrat, las disculpas se ofrecen”, expresó la legisladora.

Álvarez luego planteó sus dudas sobre el “diagnóstico” que entregó la diputada, lo que ofendió a la entrevistada. “Yo lo siento mucho, yo hablo desde mi conocimiento e interés por los demás. ¿O no pueden entender eso?“, afirmó.

“Escuche una cosa, una cosa es impresión que tenga una periodista como usted, y otra la cosa es la opinión de una formación médica, y yo tengo una muy buena porque tengo un tremendo ojo clínico“, dijo.

Críticas a los matinales y el corte del teléfono

Tras el cruce con Monserrat Álvarez, María Luisa Cordero criticó la forma en la que se concretó la entrevista.

“No me digas que me calme, porque si me invitaron para escucharlo a ustedes, para eso mejor prendo mi tele. Yo estoy tranquila, subí la voz para parar el carro, para no estar con tanta diferencia”, expresó con molestia.

Luego de asegurar que su polémica “salvó” al Gobierno y a la izquierda de las críticas en su contra, la psiquiatra lanzó una dura crítica en contra de los matinales.

“Ustedes que están ahí, que son todos de izquierda, quieren escuchar lo que quieren escuchar, y yo no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Aunque estén marcando el descueve, me quiero ir (…) demuestren que estuvieron en la universidad, chiquillos, de repente dejan mucho que desear los matinales, son pencas, son malos, no ayudan en la educación”, expresó.

Tras pedir “compasión” de parte del animador Julio César Rodríguez, la médica decidió cortar bruscamente la conversación y colgó el teléfono.

“Tengo hambre, tengo sed y quiero cortar la conversación porque la encuentro muy repetida, latera y no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Te quiero mucho Julio, pero me voy a ir“, señaló antes de salir del aire.

El comentario del alcalde de Independencia

Tras la entrevista tanto los periodistas como los panelistas invitados analizaron el caso de María Luisa Cordero. Uno de ellos fue el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (CS), quien lanzó un particular comentario a propósito de otros escándalos protagonizados por la integrante de la bancada de RN.

“Ella (la diputada) señala el nombre del médico que supuestamente atendió al presidente de la República, no se en qué momento fue esa atención, que tiene antecedentes de su licencia médica. Es decir, una falta a la ética profesional, es gravísimo (…) y ella sabe harto de licencias médica, recuerden que ella se dedicaba a venderlas“, expresó.

El jefe comunal se refirió al proceso judicial que enfrentó la psiquiatra luego que se le acusara de vender licencias falsas, en un hecho que terminó con su expulsión del Colegio Médico en 2004.