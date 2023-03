Los 6 escándalos protagonizados por la diputada María Luisa Cordero

23 de Marzo de 2023

Acusaciones sin mayores pruebas y una serie de enfrentamientos con la diputada Maite Orsini, han marcado el paso de la médica por el Congreso.

María Luisa Cordero, diputada independiente por RN, está en el ojo del huracán por sus dichos en contra de la senadora Fabiola Campillai, luego que señalara en su programa de radio que duda que la legisladora quedara ciega tras recibir una bomba lacrimógena en el rostro.

Lejos de disculparse por sus palabras, la parlamentaria de oposición reafirmó sus dichos a Publimetro, calificando como “una buena noticia” que Campillai tuviera visión parcial, aunque planteando que “está ocultando algo” respecto a las consecuencias de su tragedia.

Esta no es la primera vez, ni será la última, que la diputada Cordero está en el ojo del huracán por sus dichos y acciones.

El caso de las licencias falsas

En agosto de 2003, el programa En la Mira de CHV dio a conocer un reportaje donde Cordero y otros dos siquiatras fueron acusados de la venta de licencias falsas, valiéndose de una cámara oculta para conseguir el registro de las irregularidades de la médica.

Por este hecho, que le valió la expulsión del Colegio Médico, la ahora diputada fue procesada por abuso previsional, situación que fue revertida por la Corte de Apelaciones.

En paralelo, inició acciones legales contra los periodistas que grabaron la cámara oculta, los que fueron condenados por infringir la prohibición de grabar conversaciones privadas. Además, presentó acciones penales contra CHV, pero sin suerte en la Corte Suprema.

Cordero-Orsini: una pelea de nunca acabar

La diputada Maite Orsini (RD) se ha convertido en uno de los principales blancos de las críticas por parte de Cordero, luego que en abril del año pasado protagonizaran un duro encontrón en la Cámara de Diputados.

Y es que María Luisa Cordero acusó en plena sesión que “la diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’, y no le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteque. Yo como no conozco las reglas del juego aquí adentro, salvo las reglas del juego de seres humanos… me dio susto, porque venía absolutamente fuera de control”.

Estos dichos hicieron que la legisladora del Frente Amplio la tildara de “vieja loca” fuera de micrófono.

Ya en marzo de este año, la diputada Cordero nuevamente disparó contra Orsini, está vez a propósito de su llamado a Carabineros respecto a la detención de Jorge Valdivia.

En su programa de radio El Conquistador, Cordero cuestionó el físico de la diputada RD, asegurando que “dos tetas tiran más que una carreta, pero Orsini no tiene tetas, es como una tabla de planchar, porque ella me dio unos pechazos y yo tengo más tetas que ella”.

Pero la médico no se quedó ahí y lanzó una disparatada teoría, apuntando que tiene “antecedentes de por qué hay tanta protección de otras ministras sobre esta señorita. Son cuestiones muy oscuras y que no solamente la comprometen a ella, más bien ella fue la víctima, sino que comprometen a una persona muy importante de este país”.

El “diagnóstico público” de Antonia Barra

El pleito Cordero-Orsini sumó un nuevo episodio en agosto de 2022, donde a propósito de un homenaje realizado a Antonia Barra en la Cámara, la legisladora oficialista dio cuenta de las palabras de su par de oposición.

Y es que María Luisa Cordero expresó a sus pares que la joven “tenía una estructura depresiva y sufrió un fenómeno descrito por los alemanes, a comienzos del siglo 20 y finales del 19, como insuficiencia avergonzante, tenía tal cantidad de vergüenza y dolor que se suicidó”.

“No estoy aplaudiendo el suicidio, pero lo digo porque de repente en las comunidades más chicas se producen escándalos y los periodistas se exceden en comentar situaciones que terminan provocando la autoeliminación de quienes están sufriendo”, agregó.

Cordero acusa a alcalde de Colchane de tráfico de armas y drogas

En noviembre pasado, María Luisa Cordero lanzó una serie de acusaciones, sin presentar mayores pruebas, en contra de Javier García (IND), alcalde de Colchane, de ser parte de una red de trafico de armas y drogas.

“El alcalde de Colchane trafica automóviles, armas y drogas. Está ganando plata como loco. Tiene una pasada a Pisiga, así se llama el principal pueblo siguiente a Colchane por Bolivia, y por ahí pasan los autos robados”, aseguró.

“Jackson pagaba 7 mil pesos para romper semáforos”

Pero Cordero también disparó, sin entregar pruebas o antecedentes que justificaran sus palabras, contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a quien acusó de pagar para destruir semáforos durante el estallido social.

Cordero aseguró que “yo trabajaba en el 2006 en Paternitas (sic), esta fundación que se hace cargo de delincuentes, y resulta que un día llegó atrasado uno de mis pacientes delincuentes y le pregunté por qué había llegado atrasado y me dijo que el Jackson me pagó 7 lucas para ir a romper semáforos”.

“Lo cuento no para pelar a Jackson, sino que para que la gente salga de la ingenuidad que tiene. Él le pagaba a estos delincuentes y drogadictos que robaban celulares para romper semáforos en las protestas”, puntualizó.

El saludo a los espermios de su padre en el 8M

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, la diputada de oposición realizó un particular discurso en la Cámara, donde destacó los espermios de su padre.

María Luisa Cordero envió un “afectuoso saludo a todas las colegas del hemiciclo y a todas las mujeres de sus vidas, y un especial saludo a la diputada (Viviana) Delgado”, en alusión a la dura discusión que tuvo la legisladora del PEV con el ministro Marco Antonio Ávila, terminando en la enfermería del Congreso.

Pero la ex panelista de La Red agregó que “quiero también hacer un homenaje a los espermios de mi papá y de todos los papás que han traído mujeres a la Tierra”.