Emiten orden de detención contra Diana Bolocco y José Antonio Neme por caso Cathy Barriga

El Octavo Juzgado de Santiago emitió una orden detención contra Diana Bolocco, José Antonio Neme, en el marco de la querella que presentó Cathy Barriga contra Paulina de Allende-Salazar, por un reportaje emitido en el matinal Mucho Gusto donde se daba cuenta de las irregularidades de la otrora alcaldesa de Maipú.

Y es que Barriga presentó una querella por injurias y calumnias en contra de la ahora ex periodista de Mega, donde los compañeros de De Allende-Salazar en Mucho Gusto debían comparecer como testigos, lo que finalmente no ocurrió, por lo que se emitió la orden de detención en su contra.

Según consignó La Hora, la no comparecencia de los periodistas ocurrió ya no recibieron notificación alguna para ser parte de la diligencia, ni en sus domicilios, lugares de trabajo o correo electrónico.

Frente a esta situación, tanto Roberto Saa como Diana Bolocco – ahora parte de Chilevisión – se presentarán al Octavo Juzgado de Santiago este martes y así permitir que la causa pueda finalizar.

En cuanto a José Antonio Neme, el conductor de Mucho Gusto retornará este miércoles al país, indicando al mismo medio que “salí del país el 1 de abril a un viaje muy largo y muy lejos que tenía planificado hace varios meses y no recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior, o no sé que habrá pasado desde el punto administrativo”.

“Igualmente, aunque la hubiera recibido tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día, tenía unos compromisos ahí hace muchos meses. Entonces tendría que haber reagendado mi declaración”, indicó.

Pero Neme aprovechó de mandar un mensaje por este caso: “Ojalá también como hay celeridad y preocupación y el nivel de diligencias para que estas cosas se aclaren, se aclare la chorrera de plata que faltan en los municipios en Chile”.

“Que la verdad es vergonzoso, hay una falta de pudor en los alcaldes en ejercicio y en los exalcaldes. Dónde las cuentas claramente, no cuadran y son una vergüenza para la ciudadanía. Así que ojalá ese tipo de juicio avancen tan rápido como estos también”, sentenció.