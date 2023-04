“Ahora entendemos…”: el nuevo “palo” Yamila Reyna a Raquel Argandoña por ninguneo

17 de Abril de 2023

Rodrigo González salió en defensa de Yamila Reyna por las declaraciones de Raquela Argandoña, oportunidad en la que argentina aprovechó de referirse nuevamente a la comunicadora.

Rodrigo González, comediante, se sumó a la polémica que tiene enfrentadas a Yamila Reyna con Raquel Argandoña a raíz de unas declaraciones de la actual animadora de TV+, donde cuestionó la labor que realiza la argentina actualmente en TVN.

“¿Y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7. Es la regalona de TVN… Ha hecho el camino más corto“, sostuvo la conductora del estelar Tal Cual.

Las palabras de Raquel Argandoña resonaron rápidamente en Yamila Reyna, quien no dudó en responder. “Qué pena que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo. Llevo más de 20 años de trabajo, no tengo que acostarme con alguien para ser quien soy”, indicó.

“Vos sos el tipo de mujeres que no deberían ser un referente a estas alturas de la lucha que damos para que no existan comentarios sexistas como el tuyo”, agregó.

Mariela Montero fue una de las primeras en respaldar a Yamila Reyna, pero a ella también se sumó recientemente el comediante Rodrigo González.

“Una ofensa”

A través de Instagram sostuvo que “nunca antes había comentado algo relacionado con farándula. Nunca. Pero acabo de leer lo que Raquel Argandoña insinuó (…) acerca de Yamila Reyna. De que ella está donde está porque alguien la apadrinó”.

“Lo que Raquel dijo es maldad, es veneno, es mentira, es daño. Eso es retroceder, eso no es entender, eso, lo que ella insinúa, es restar. No valorar, no conocer el trabajo detrás. Y para mí, en mi humilde lugar, es una ofensa“, agregó.

En esa misma línea, indicó: “Basta. Basta de esta sociedad donde se cuestiona el trabajo con argumentos tan bajos con tal de conseguir un titular. El pan de cada día se puede conseguir de maneras más nobles”.

El nuevo dardo de Yamila Reyna contra Raquel Argandoña

Yamila Reyna agradeció la publicación de Rodrigo González, la que después terminó borrando. “Gracias amigo querido, no encuentro el sentido que una mujer minimice a otra de esta manera, ella claramente es de otra escuela donde se le inculcó el machismo“, sostuvo la comediante.

Pero no se quedó ahí porque también aprovechó de lanzar un nuevo dardo contra Raquel Argandoña. “Ahora entendemos porque tiene esa relación con su hija, que pena“, dijo.